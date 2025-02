So krofi lahko zdravi? Imamo recept!

Pust se približuje in čas je, da zavihamo rokave in se lotimo priprave okusne pustne sladice. Krofi so priljubljen posladek, ki navdušuje daleč naokoli. Originalni recept zanj vsebuje nekaj sestavin, ki našemu zdravemu slogu niso najprijaznejše, zato vam v nadaljevanju tega članka razkrivamo recept za zdrave čokoladne krofe, ki so prav tako okusni in hkrati zdravju koristni.