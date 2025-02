Kako nastaja v tem hipu najbolj priljubljena slaščica #foto #video

Do vrhunca pusta, ki bo letos v torek, 4. marca, nas ločita le še slaba dva tedna. A v Sparovi pekarni v Ljubljani je peka krofov v polnem razmahu. Čeprav jih med letom ne izdelujejo, jim v pustnem času namenijo še posebno pozornost. Na zagon proizvodnje se pripravljajo deset dni, naredijo več testnih serij krofov in po potrebi malenkostno spremenijo recepturo.

Vsak dan pripravijo 43 tisoč mareličnih krofov, v dveh tednih skupaj kar 380 tisoč. Za njihovo pripravo bodo letos porabili 17 ton moke, devet ton mareličnega polnila in dve toni sladkorja za posip.

Foto: Bojan Puhek

Celoten postopek priprave krofa, od testa do končnega izdelka, v Sparovi pekarni traja tri ure. Vanj je vključenih deset minut mešanja testa, 20 minut oblikovanja ter poltretjo uro vzhajanja in cvrtja.

Foto: Bojan Puhek Cvrtje poteka v fritezi napolnjeni s 1.200 litri olja pri stalni temperaturi 180 stopinj Celzija, sam postopek pa traja osem minut. Ker vsak krof popije nekaj maščobe v fritezo nenehno dodajajo sveže olje. Menjavo olja v celoti izvajajo po določeni količini ocvrtih krofov in po padcu kakovosti olja. Avtomatiziran postopek cvrtja omogoča proizvodnjo 2.700 krofov na uro, vsak krof se v fritezi dvakrat obrne, na koncu pa še napolni z marmelado.

Foto: Bojan Puhek Pri pripravi krofov sodeluje osem oseb, celoten postopek pa poteka pod natančnim nadzorom pekovskega mojstra.

Foto: Bojan Puhek Sparovi krofi so težki 80 gramov, v njih je 30 gramov marelične marmelade. Še isti dan po cvrtju jih dostavijo v vse trgovine Spar, Interspar, restavracije Interspar in njihove franšizne trgovine. Sparovi krofi predstavljajo tretjino vseh prodanih krofov v njihovih trgovinah.

Foto: Bojan Puhek V Sparu poudarjajo, da sledijo najnovejšim trendom in skrbijo za raznoliko ponudbo. Letos so presenetili s prav posebno novostjo – ekskluzivnim dubajskim krofom, ki vsebuje sestavine priljubljene dubajske čokolade. Namesto mareličnega nadeva so ročno polnjeni s pistacijevim nadevom, obliti s čokolado ter posuti s koščki pistacije in kadaifom.

Foto: Bojan Puhek Dubajski krof bodo prodajali le v omejenih količinah v trgovinah Interspar.

Dubajski krofi so letošnja novost, ki jo bodo ekskluzivno prodajali le v trgovinah Interspar. Foto: Bojan Puhek V Sparovi pekarni, kjer proizvajajo 75 različnih pekovskih in 40 različnih slaščičarskih izdelkov, je trenutno zaposlenih 186 pekov in slaščičarjev. Delajo šest dni v tednu, prosti so ob sobotah, ker so trgovine v nedeljo zaprte.

Foto: Bojan Puhek

Več utrinkov iz Sparove pekarne si poglejte v spodnji fotogaleriji: