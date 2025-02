V kavarni Café Central Portorož so tudi letos združili moči in ob praznovanju pusta pripravili slastne krofe. Puhaste, sladke in mehke rumene kepice so pripravljene ročno po tradicionalnem receptu in polnjene z marelično marmelado. Ko pa tradiciji dodamo nekaj posebnega, modernega in drugačnega, dobi tradicionalna pustna sladica novo podobo in seveda čisto svoj okus.

Letošnji inovativni krof je dobil tudi svoje ime, Rosalina. Navdihnjen z bogastvom lokalnih sestavin in tradicijo Portoroža združuje nežno aromo vrtnic, svežino rdečih sadežev, mehkost bele čokolade ter kanček oljčnega olja in limone za popolno ravnovesje okusov. V celoti ročno izdelan krof ni le sladica, temveč gurmanska izkušnja, ki simbolizira eleganco portoroške vrtnice.

Kot je povedala vodja slaščičarne v Cafè Centralu Tina Vrabič, je bila v pripravo letošnjih krofov vpletena širša ekipa, ki je sploh zadnje dni dobesedno "dihala" za krofe. Želeli so povezati značilno pustno sladico – krof, s simbolom Portoroža – vrtnico. Posebnost inovativnega krofa je dvojno polnilo, ki sladkemu testu doda svežino. Ekipa v slaščičarni, ki jo sestavljata še Karolina Dimeska in Senka Ravmanoski, bo te dni zelo zaposlena s pripravo, saj čisto vse krofe izdelajo ročno, dnevno pa jih ocvrejo okoli osemsto.

Klasični marmeladni krof in inovativni krof iz Cafè Centrala sta bila izbrana med 40 različnimi krofi iz vse Slovenije, pri čemer je komisija upoštevala obliko, barvo, polnilo, teksturo, harmonijo okusov in druge elemente.

Foto: Istrabenz Turizem

Krofe so letos ocenjevali Tomaž Vozelj, podpredsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Urška Strnad, vodja gostinstva Gostinskega podjetja Trojane, Maja Grabar, učiteljica praktičnega pouka na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Ljubljana, ter g. Ocvirk, predstavnik pokrovitelja kvasa Fala (Lesaffre Slovenija).

Tekmovanje Naj Krof Slovenije organizira Turistično gostinska zbornica Slovenije že od leta 2021. S tekmovanjem želijo ohranjati bogato tradicijo pustnih krofov in podpirati lokalno kulinariko. V izboru lahko sodeluje kdorkoli, komisija pa izbira najboljši klasični krof, ki mora biti okrogle oblike in nadevan z marelično marmelado, ter najboljši inovativni krof, kjer lahko tekmovalci uporabijo različne oblike, velikosti in nadeve.

Klasični krof iz Café Centrala je leta 2021 na tekmovanju Naj krof Slovenije prejel prvo nagrado, leta 2024 pa se je inovativni krof, ki so ga zaznamovali limonina krema in nežna meringa, uvrstil na drugo mesto.

od danes, 28. februarja, do vključno pustnega torka, 4. marca. Krofi bodo na voljo v omejenih količinah, zato si svoje rezervirajte na 05 692 10 50 ali na S krofi iz Cafè Centrala se lahko posladkate tudi vi. Na voljo bodo. Krofi bodo na voljo v omejenih količinah, zato si svoje rezervirajte na 05 692 10 50 ali na slascicarna@lifeclass.net

Naročnik oglasnega sporočila je Istrabenz turizem.