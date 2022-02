Na debeli četrtek razglasili naj slovenski krof

V Turistično-gostinski zbornici Slovenije so se po lanskem dobrem odzivu odločili, da tudi letos pripravijo drugi izbor za naj krof Slovenije 2022. Letos se je na razpis odzvalo še večje število udeležencev, blizu 40. Po lanskih izkušnjah, ko so ponudniki tekmovali z raznovrstnimi krofi, so se letos podjetja in posamezniki lahko prijavili k tekmovanju v dveh kategorijah, klasični in inovativni krof.

Krofe je ocenjevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali priznana kuharska mojstrica Alma Rekić, predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaž Vozelj in vodja gostinstva Gostinsko podjetje Trojane Urška Strnad.

Komisija je imela zahtevno delo, saj so bili številni krofi ne le lepi, temveč narejeni z veliko domišljije.

Med inovativnimi krofi so največ pozornosti komisije vzbudili krofi z dodatki malin in vaniljeve kreme, pehtrana, bele čokolade, lešnikov, datljev, kokosov in čilija.

Pri ocenjevanju so upoštevali videz in splošni vtis izdelka, pravilno obdelavo testa, stopnjo cvrtja, polnilo in okus.

Zmagovalci posameznih kategorij so:

Naj klasični krof Slovenije 2022



Podjetja



Prvo mesto: Slaščičarna Berzo, Vrhnika

Drugo mesto: Slaščičarna Marelica, Celje

Tretje mesto: Slaščičarna Maxi, Ljubljana



Posamezniki



Prvo mesto: Helena Črne, Črnomelj