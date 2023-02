Kurentovanja v Clevelandu se je v živo in na spletu udeležilo 25 tisoč ljudi

Konec preteklega tedna se je v Clevelandu končalo tradicionalno kurentovanje, ki se ga je v živo in na spletu od 5. do 18. februarja udeležilo okrog 25 tisoč ljudi. Samo sobotno parado po ulicah mesta z najštevilčnejšo slovensko skupnostjo v ZDA pa si je v živo ogledalo 15 tisoč ljudi, je sporočila generalna konzulka Alenka Jerak.

Vseh 11 dogodkov je bilo zasnovanih tako, da se je za vsako generacijo našlo nekaj zanimivega s področja kulture (film, različne zvrsti glasbe, ples, arhitektura in kulturna dediščina), kulinarike (tradicionalne jedi, peka in vinarstvo), čebelarstva oziroma apiturizma in športa. Letos so prvič posebej poskrbeli tudi za najmlajše s postavitvijo Slovenske otroške vasi.

Uradno se je začelo 5. februarja s praznovanjem kulturnega praznika, ki že 15. leto poteka v župnijski dvorani. Letos so k sodelovanju ob lokalnih glasbenih talentih in učencih slovenske šole povabili tudi slovensko igralko, ki deluje v New Yorku, Gajo Višnar, Isabelle Kralj in Marka Andersena iz Teatra Gigante iz Milwaukeeja, pa tudi profesorja na državni univerzi Bowling Green in prevajalca Tavčarjevih del Timothyja Pogačarja.

Kurentov skok z nastopi različnih glasbenih skupin ter slovensko kulinariko je potem 11. februarja pomenil začetek aktivnosti, posvečenih kurentovanju, ki so ga prvič organizirali leta 2013. Končalo se je v soboto s tradicionalnim kurentovim tekom na pet kilometrov in veliko parado. Letos je na paradi sodelovala tudi kraljica kurentovanja, 101-letna Eve Ozbolt Kisley.

Pestra vsebina kurentovanja

Vmes je potekala severnoameriška premiera slovenskega dokumentarnega filma Borisa Petkoviča LGBT_SLO 1984 v gledališču LaSalle, predstavitve slovenskih narodnih noš Dava Antolina iz Kanade v Slovenskem muzeju in arhivu, spletna predstavitev slovenskega čebelarstva oz. apiturizma mariborske agencije Aritours, tečaj peke orehovih potičk Marka Tomca, vinska pokušina, tečaj polke in valčka s clevelandsko folklorno skupino Kres ter odprtje razstave Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Plečnikova Ljubljana.

Novost letošnjega kurentovanja je bila Slovenska otroška vas s postajami za ustvarjanje, kot so delavnica slovenskih otroških potnih listov, izdelovanje kurentovih ogrlic, tiskanje narodnih noš, prepevanje slovenskih otroških pesmic in druge aktivnosti.

Prireditve sta vodila prostovoljni organizacijski odbor s predsednico Nicole Kusold-Mattheu in generalni konzulat skupaj z drugimi partnerji, kot so Center za slovenščino kot tuj in drugi jezik pri Clevelandski državni univerzi, Slovenski narodni dom, Slovenski muzej in arhiv, društvo Odkrijmo Slovenijo v Clevelandu in številni drugi posamezniki.