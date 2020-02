V ameriškem Clevelandu pripravili tradicionalno kurentovanje #foto

Slovenska skupnost v Clevelandu je v pustnem tednu pripravila že 8. tradicionalno kurentovanje, ki se je v soboto sklenilo s parado mimo Slovenskega narodnega doma, med katero so kurenti ob živi glasbi, hrani in pijači preganjali zimo.

Letošnje kurentovanje je s spremljevalnimi dogodki, ki so vključevali kulinariko, predstavitve lokalne skupnosti, jezikovni tečaj, delavnice, kurentov skok, tek na 500 metrov, parado in pokop pusta, potekalo ves teden. Posebna tema prireditev, ki so potekale od 16. do 22. februarja, je bila slovenska tradicija čebelarstva, piše STA.

Dogodek, ki se ga ne sme zamuditi

Lokalni mediji so sobotno parado kurentov opredelili kot dogodek, ki se ne sme zamuditi. Parada je v organizaciji Slovenskega muzeja in arhiva ter Slovenskega narodnega doma potekala na aveniji St. Clair, kjer so potekali tudi drugi dogodki, poroča STA.

Foto: STA

Prireditve so se začele minulo nedeljo, ko so v Slovenskem narodnem domu izdelovali maske in kostume čebel ter tematsko vozilo, ki je popestrilo parado. Naslednji večer je potekala večerja v temi, kjer je šest kuharskih mojstrov iz šestih različnih restavracij pripravilo večerjo. Obiskovalci so poskusili tudi šest slovenskih vin, ki so po novem naprodaj v Clevelandu, še piše STA.

V torek so se gostom predstavile slovenske neprofitne organizacije, ki so k sodelovanju vabile prostovoljce različnih projektov. V Slovenskem narodnem domu je lektor Luka Zibelnik pripravil preživetveni tečaj slovenščine, predstavili pa so tudi dve novi vrsti piva, kurent in štajerski volk, mikropivovarn Collision Bend in Noble Beast, piše STA.

Foto: STA

Sredin večer je popestrila delavnica peke jabolčnega zavitka, na kateri sta Ellie Omahen Rickard in Julie Ann Tromba prikazali umetnost priprave vlečenega testa in skupaj z udeleženci spekli 48 zavitkov.

V četrtek je potekala delavnica, na kateri so obiskovalci z nitjo in žebljički ustvarjali slovenske motive, od zastav do kranjske čebele. Ustvarjanje je vodil Taylor Miller, nastajalo pa je vse od kurentovih mask do slovenski zastav. V petek zvečer je največji slovenski narodni dom odmeval ob glasbi polke orkestra Chardon Polka Band in kravjih zvoncev, saj je dvanajst kurentov prispelo na vsakoletni kurentov skok, še poroča STA.

Foto: STA

Osrednji dan praznovanja je potekal na pustno soboto, ki se je pod pokroviteljstvom pivovarne Hansa začela s Kurentovim tekom na pet kilometrov. Opoldne pa je parada krenila mimo Slovenskega narodnega doma. V njej so, po pisanju STA, sodelovale šole, razne organizacije ter druge etnične skupnosti.

Vsa društva, ki imajo prostore v zgradbi Slovenskega narodnega doma, so odprla svoja vrata številnim gostom in udeležencem. Nastopali so glasbeniki, in to na treh odrih, plesale so folklorne skupine, potekal je turnir v balinanju, predstavljali so se lokalni obrtniki in trgovci. Osrednji motiv so bili znova kranjska čebela, med in izdelki iz medu, ki jih je mimoidočim predstavila generalna konzulka Alenka Jerak. Rajanje je sklenil uradni pokop pusta, obenem pa so se že začele priprave na deveto kurentovanje prihodnje leto, še piše STA.

Foto: STA

Foto: STA

Foto: STA