Kurenti so se prebudili in začeli kurentovanje #video

Februar je pustni mesec, pri nas največja pustna veselica pa je karneval na Ptuju. Tu se je natanko opolnoči začelo letošnje kurentovanje. Okoli 500 kurentov si je nadelo zvonce in okoli kresnega ognja zaplesalo svoj prvi ples.

Kot veleva tradicija, so si kurenti šele to noč končno lahko nadeli zvonce, s katerimi bodo preganjali letos že tako milo zimo. Vrhunec pustnih norčij v najstarejšem slovenskem mestu bo čez tri tedne, v nedeljo, 23. februarja, s povorko.

Organiziranje kurentovega skoka je pred 20 leti na svoji domačiji začel drugi princ karnevala Zvonko Križaj. "Obudili smo stare običaje, ki so bili že nekoliko pozabljeni. Organizirali smo dogodek, ki je po nekaj letih postal tudi uradno odprtje ptujskega kurentovanja," je pojasnil Križaj.

Pomeni jim vse na svetu

Biti kurent je poslanstvo. Je nekaj, kar tamkajšnji ljudje živijo vse leto. To jim pomeni vse na svetu. "To je življenje," je povedal Bojan Kočar.

"Kurent sem zato, ker želim vsem nekaj dobrega v življenju in ker z veseljem promoviram ptujsko regijo. Ne samo po Sloveniji, temveč tudi po svetu," je povedal politik Andrej Čuš.

Vloga kurenta pa ni več rezervirana samo za neporočene fante, ampak tudi ženske in otroke. "Korant je naša tradicija, pomeni pa nekakšno spoštovanje do starejših," je prepričana Mateja Zagošek. "Moj dedek je bil kurent, hotel sem nadaljevati tradicijo v naši družini," je dodal še Ožbe Šimenko.

Zvrstilo se bo sto različnih dogodkov

Za kurente se je začelo šele danes, za organizatorje kurentovanja pa že septembra. V sklopu ptujskega kurentovanja se bo zvrstilo okoli 100 različnih dogodkov.

"V prireditvah kurentovanja imamo prijavljenih več kot 2.000 kurentov v štirih povorkah in vsakodnevnih prikazih tradicionalnih pustnih likov in mask, tako da je res pravo bogastvo," je pojasnil Branko Brumen, predsednik kurentovanja.

Naloga vseh tradicionalnih pustnih likov in mask pa je jasna. "Da preženemo zimo in pripeljemo pomlad ter da se prebudimo iz tiste čudne omame, v kateri smo zadnjih nekaj let," je sklenila ptujska županja Nuša Gajšek.

Kljub mili zimi pa to nalogo jemljejo še kako resno.