Kako pripraviti čudovito krhke flancate, puhaste miške in slastne krofe

Krhki flancati

Sestavine:

4 rumenjaki

50 ml belega vina

sok polovice limone

1 žlica sladkorja

1 žlička soli

semena polovice vaniljevega stroka

2 žlici kisle smetane

1 žlica ruma

250 g bele moke

1 l olja za cvrtje

sladkor v prahu

Priprava:

V skledi zmešamo štiri rumenjake, belo vino, limonin sok, sladkor, sol, semena vanilje, kislo smetano, rum. Mešanico dobro premešamo. Dodamo moko in zmes zgnetemo v gladko testo. Testo zavijemo v živilsko folijo in hladimo v hladilniku približno 30 minut. Testo nato na pomokani delovni površini razvaljamo v pravokotnik, debel od enega do dveh milimetrov. Narežemo več manjših pravokotnikov, te pa z nožem ali koleščkom zarežemo dvakrat, da dobimo flancat. V večjem loncu segrejemo olje za cvrtje na 180 stopinjah Celzija. V segreto olje polagamo flancate, ki smo jih prepognili v značilno obliko, in jih zlato rjavo ocvremo. Pladenj obložimo s papirnato brisačko in nanjo položimo ocvrte flancate.

Flancate prestavimo na servirni pladenj in jih še tople potresemo s sladkorjem v prahu.

Puhaste miške

Sestavine:

300 g moke

2 jajci

1 pecilni prašek

1 vaniljev sladkor

3 žlice sladkorja

lonček jogurta

ščepec soli

olje za cvrtje

Priprava:

Jajca in sladkor penasto vmešamo, dodamo vaniljev sladkor in sol. Pecilni prašek zmešamo z jogurtom, da se zapeni, in mešanico vmešamo v pripravljeno mešanico, ki smo ji dodali še moko. Dobro zmešamo v testo in pustimo stati 15 minut. Olje segrejemo in vanj z žlico polagamo testo ter ga zlato rumeno ocvremo. Miške pred postrežbo ohladimo in potresemo s sladkorjem v prahu.

Slastni krofi

Sestavine:

1,5 kocke kvasa

2 dl mleka

93 dag moke

20 dag kisle smetane

10 dag sladkorja

7 rumenjakov

2 vaniljeva sladkorja

1 pecilni prašek

0,8 dl olja

3 žlice ruma

3 žličke soli

olje za cvrtje

marelična marmelada za polnjenje

Priprava:

Kvas in žličko sladkorja raztopimo v toplem mleku. Rumenjake, sladkor, vaniljev sladkor in rum penasto stepemo nad soparo. V posodo odmerimo sol, dodamo moko, pecilni prašek ter premešamo, dodamo stepene rumenjake in kvas ter zamesimo kvašeno testo. Najprej mešamo počasi in med mešanjem dodajamo olje po kapljicah. Zadnjih deset minut mešamo na najvišji hitrosti, da se sestavine dobro povežejo med seboj. Ko testo postane svilnato gladko, posodo pokrijemo in postavimo na toplo, da bo vzhajalo.

Vzhajano testo pregnetemo oz. stepemo s kuhalnico in damo še enkrat vzhajati. Ko je testo drugič vzhajalo, ga stresemo na pult, pregnetemo, oblikujemo v valj in tega razrežemo na približno osem dekagramov težke koščke. Te v dlaneh oblikujemo v kroglice, ki jih damo ponovno vzhajati na toplo. Vzhajane krofe ocvremo v vročem olju – najprej tri minute na eni strani, nato še na drugi. Iz olja jih poberemo s penovko, položimo na papirnato brisačko, da vpije odvečno maščobo, jih napolnimo z marelično marmelado in posujemo z mletim sladkorjem.

