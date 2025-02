Recept za popolne pustne krofe #video

Pustni čas nas vedno znova poveže z otroštvom, ko smo našemljeni v svoje najljubše maske trkali na vrata sosednjih hiš in odganjali zimo. Zraven pa ni smelo manjkati domačih krofov, polnjenih z marmelado in na debelo posutih s sladkorjem v prahu. Danes krofe dobimo skorajda že na vsakem vogalu. Tisti, ki še vedno prisegate na domače, pa veste, da je nepremagljiv tisti klasičen recept za krofe, ki se prenaša iz roda v rod. Po takšnem smo krofe pripravili tudi v uredništvu siol.net.

Ne glede na to, ali se odločite za ustvarjalno različico s svežo vaniljevo kremo, penasto sladko smetano in sočnimi jagodami ali ostajate s preverjeno tradicijo marmeladnih krofov, boste ta recept shranili v knjižico svojih najljubših receptov, ko ga enkrat preizkusite.

Recept za domače krofe

Prvi in najpomembnejši korak je priprava dobro vzhajanega testa. Vse sestavine naj bodo sobne temperature, saj to pripomore k boljšemu vzhajanju.

Foto: Jan Lukanović

Sestavine:

1 kilogram moke (pol ostre, pol mehke)

70 gramov sladkorja

70 gramov stopljenega masla

7 rumenjakov

50 gramov kvasa

10 gramov soli

1 vanilin sladkor

½ decilitra ruma

½ litra mleka

limonina lupina

3 žlice olja

Postopek:

Presejemo moko, v sredini naredimo jamico, vanjo nadrobimo kvas ter dodamo žličko sladkorja in nekaj mleka. Počakamo, da se naredi kvasec.

Foto: Jan Lukanović

Namig: presejana moka je obogatena z vnesenim zrakom in tako omogoča boljšo aktivnost kvasa.

V drugi posodi najprej penasto stepemo rumenjake in sladkor, nato dodamo vse preostale sestavine in dobro zmešamo. Pridobljeno maso zlijemo v moko, ko se naredi kvasec. Vse skupaj mešamo s kuhinjskim robotom od 15 do 20 minut.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Oblikovanje krofov

Ko je testo dobro zgneteno, lahko takoj oblikujemo kroglice. Testo razdelimo na koščke, težke približno 80 gramov, če želimo manjše krofe, pa nekoliko lažje. Nato z rokami testo oblikujemo v kroglice. Oblikovane kroglice položimo na rahlo pomokan prt, jih pokrijemo s čistim servetom in jih pustimo vzhajati, dokler se njihova velikost ne podvoji, približno eno uro.

Foto: Jan Lukanović

Cvrtje krofov

Da bodo krofi ravno prav cvrti, z mehko sredico in lepimi "kranceljni", jih je treba peči na približno 160 stopinj Celzija. Če nimamo kuhinjskega termometra, "pripravljenost" olja preverimo z leseno kuhalnico – ročaj potopimo v vroče olje in če se okoli ročaja začnejo pojavljati mehurčki, je olje dovolj vroče.

Če imamo kuhinjski termometer, je olje pripravljeno za cvrtje krofov, ko njegova temperatura doseže 160 stopinj Celzija. Foto: Jan Lukanović

Kadar je olje prevroče, se zunanji del testa prismodi, sredica pa ostane surova. Če olje ni dovolj vroče, pa testo absorbira preveč maščobe.

Pri cvrtju pazite, da krofe v vroče olje vedno položite z vzhajano stranjo navzdol. Na ta način spodnja stran dobi priložnost, da prav tako lepo vzhaja in se oblikuje značilen venček. Prvo fazo cvrtja opravimo v zaprti posodi. Po približno treh minutah krofe obrnemo in cvremo v odprti posodi, dokler ne dosežejo enakomerno zlatorjave barve.

Da se nam krof ob vencu ne posede, ga lahko za nekaj sekund potunkamo v olje, potem ko ga obrnemo na drugo stran. Foto: Jan Lukanović

Namig: za cvrtje krofov vedno izberite olje za cvrtje. To ima visoko dimno točko, kar pomeni, da prenese visoke temperature brez izgorevanja in neprijetnega vonja. Uporaba ustreznega olja ohranja pristnost okusa krofov in drugih pustnih dobrot ter preprečuje tvorbo škodljivih snovi za zdravje.

S čim jih najraje napolnite?

Mi smo se tokrat odločili za domačo vaniljevo kremo, sladko smetano in jagode.

Foto: Jan Lukanović

Za vaniljevo kremo potrebujemo:

½ litra mleka

vanilijev strok

4 rumenjaki

150 gramov sladkorja

50 gramov gustina

1 list želatine

košček masla

jagode

Foto: Jan Lukanović

Priprava vaniljeve kreme:

Približno dve tretjini mleka damo v kozico, notri nastrgamo polovico sredice vaniljevega stroka in postavimo na štedilnik, da zavre.

Foto: Jan Lukanović

Medtem v drugi posodi zmešamo preostanek mleka, rumenjake, sladkor in gustin. Ko mleko v kozici zavre, vanj zlijemo vsebino. Zmanjšamo ogenj in mešamo toliko časa, da se vaniljeva krema začne gostiti. Na koncu vanjo zamešamo želatino, ki smo ji predhodno namočili v hladni vodi in košček masla, ter vse skupaj postavimo na hladno.

Da se izognemo grudicam v vaniljevi kremi, jo precedimo čez cedilo. Foto: Jan Lukanović

Ko se krofi in vaniljeva krema ohladijo, jih vodoravno prerežemo in v en del krofa nabrizgamo vaniljevo kremo. Nanjo položimo narezane jagode in nato še stepeno sladko smetano. Pokrijemo z drugim delom krofa in posipamo s sladkorjem v prahu.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Pistacija v vse sladke dobrote

Če boste letos krofe delali po predlaganem receptu, boste videli, da so tako okusni, da ne potrebujejo ničesar več – le debelo plast sladkorja v prahu, kar se za pustne dobrote še posebej spodobi.

Če pa želite nekoliko bolj avanturistični okus, so možnosti neskončne. Pistacija je denimo v zadnjem času postala prava kulinarična senzacija, ki popestri številne sladice. Tudi krofe lahko napolnimo s pistacijino kremo, ki z bogatim, oreškastim okusom in nežno teksturo popolnoma dopolni njihovo mehko testo.

Če je vročica s pistacijo zajela tudi vas, lahko letošnje pustne krofe napolnite s pistacijino kremo, ki jo zlahka pripravite sami doma.

Foto: Shutterstock

Za pistacijino kremo potrebujemo:

150 gramov namaza iz pistacij

100 mililitrov sladke smetane

2 žlici sladkorja v prahu Agragold

maline in nasekljane pistacije za posip

Sladki smetani dodamo sladkor v prahu in jo stepemo. Nato z ročno metlico previdno vmešamo sto gramov namaza iz pistacij. Krofe napolnimo s pridobljeno pistacijino kremo, zgornji del pa premažemo z pistacijevim namazom ter potresemo s sesekljanimi pistacijami in svežimi malinami.

Za vse, ki prisegate na tradicijo, pa ni nič boljšega od klasične marelične marmelade.

Foto: Jan Lukanović