V interesu koga res delajo evropski poslanci: "Zakaj bi skrival, če imaš dobre namene?"

"Ravnanja javnih uslužbencev in funkcionarjev morajo biti vedno v skladu z najvišjimi standardi integritete, transparentnosti in odgovornosti,. Transparentnost delovanja – četudi ta ni nujno zakonsko predpisana – je pomembna, kadar govorimo o delovanju javnega sektorja, saj v javnosti nič ne sme zbujati dvoma o njegovi nepristranskosti," so na vprašanja Siol, zakaj je transparetnost pomembna v predvolilni kampanji, pojasnili na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Predsednik KPK Robert Šumi se ob vprašanjih, ki smo jih poslali vsem političnim strankam tudi sprašuje, zakaj bi skrival, če imaš dobre namene?

"Na Komisiji tako poleg upoštevanja zakonsko določenih standardov za krepitev transparentnosti delovanja spodbujamo tudi proaktivno transparentnost, v primeru katere nosilci javnih funkcij brez zakonske obveze javnosti predstavijo svoje delovanje, v tem primeru denimo tudi vire financiranja svojih kampanj ali vpletene osebe na sestankih in dogovorih," so še poudarili pri KPK.

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore posameznih strank na vprašanja Siol.net. Odgovore strank objavljamo glede na vrstni red strank na glasovnici. Odgovore smo prejeli od vseh strank, razen od Zelenih Slovenije.

S klikom na posamezno stranko na spodnjem seznamu lahko preskočite vse preostale:

Gibanje Svoboda



Kako financirate volitve v Evropski parlament?

Kampanjo za volitve v Evropski parlament 2024 financiramo v okvirih, ki jih določa zakonodaja. Financiramo jo iz rednega poslovanja stranke.

Ali ste pripravljeni javno razkriti vse donacije, s pomočjo katerih financirate predvolilno kampanjo pred volitvami (in ne samo kasneje v okviru pregleda računskega sodišča)?

Ne gre za našo pripravljenost, temveč je za razkritje donacije potrebno soglasje fizične osebe.

Stranka Gibanje Svoboda je aprila 2022 na Svetu Stranke sprejela etični kodeksposlank in poslancev, članic in članov ter vseh nečlanic in nečlanov, ki so imenovani na določeno funkcijo na predlog Gibanja Svoboda. Najdete ga tukaj. Odgovori na nekatera vaša vprašanja izhajajo iz določb etičnega kodeksa, zapisanih v poglavju IV. Druga načela. Kodeks je javni dokument, ki Gibanje Svoboda zavezuje, da bodo vse predstavnice in predstavniki Gibanja Svoboda in člani Gibanja Svoboda, kot tudi ljudje, ki delujejo v okviru Gibanja Svoboda, izpolnjevali visok standard poklicnega ravnanja.

Kako skrbite, da ni (in ne bo) konflikta interesov med vašo stranko in financerji?

V etičnem kodeksu so navedene obveznosti poslank in poslancev, članic in članov ter vseh nečlanic in nečlanov, ki so imenovani na določeno funkcijo na predlog Gibanja Svoboda, kako postopati v primeru nasprotja interesov (13. člen), kako ukrepati v primeru neprimerne ponudbe (15. člen) in v 16. členu glede dovzetnosti za volitve drugih. Neetična ravnanja članov oziroma kršitve kodeksa obravnava Izvršni Odbor Gibanja Svoboda (21. člen).

Kako boste zagotovili, da bodo v primeru izvolitve evropski poslanci zastopali interese Slovenije in ne posameznikov (ali držav, iz katerih prihaja njihov kapital oziroma finančna sredstva), ki financirajo kampanje?

Predstavnik Gibanja Svoboda v Evropskem parlamentu varuje ugled Republike Slovenije, ugled Gibanja Svoboda in ugled svoje funkcije. Delovati mora vestno, odgovorno in transparentno, brez kakršnihkoli koruptivnih ravnanj, ter ne sme izkoriščati svojega položaja za svoj zasebni interes. V pogodbi o Evropski uniji je navedeno tudi, da institucije (v tem primeru Evropski parlament) vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo, pri svojem delu pa spoštujejo in ravnajo v skladu s Kodeksom ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi z integriteto in preglednostjo.

Kaj boste storili, če bi poslanci v Evropskem parlamentu glasovali drugače, kot bi želela stranka?

Član se odloča in v primeru glasovanja glasuje pošteno in nepristransko, ob upoštevanju vseh razpoložljivih informacij, zakonodaje in postopkov. Delujejo v skladu z etičnim kodeksom, kjer je stranka v 11. členu jasno zapisala, kako naj član postopa v primeru sprejemanja odločitev in glasovanja.



Nazaj na vrh.