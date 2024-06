Evropske volitve: nemški skrajni desničarji trdno na drugem mestu

Če bi evropske volitve potekale danes, bi AfD prejela 16 odstotkov glasov in bi se uvrstila na drugo mesto za krščanskimi demokrati (CDU/CSU), ki bi jih podprlo 29 odstotkov Nemcev.

Na tretjem mestu bi bili socialdemokrati (SPD) kanclerja Olafa Scholza s 14 odstotki glasov, njihovi koalicijski partnerici, Zelene in liberalce (FDP), pa bi podprlo 13 oziroma štiri odstotke volivcev, kaže raziskava, ki jo je po naročilu nemškega tabloida Bild am Sonntag izvedel inštitut za raziskovanje javnega mnenja Insa. V raziskavi, ki jo je inštitut izvedel 30. in 31. maja, je sodeloval 1.001 anketiranec.

V podobni anketi, ki jo je Insa izvedla pred tednom dni, je AfD imela 17-odstotno podporo.

Škandali stranki ne škodijo

Podpora skrajno desni stranki tako ostaja dokaj stabilna kljub škandalom, ki so AfD pretresali v zadnjem času. Nosilec liste AfD na evropskih volitvah Maximilan Krah se je znašel v središču pozornosti zaradi svojega nekdanjega sodelavca ter sumljivih plačil iz Rusije in Kitajske. Vodstvo stranke mu je zato prepovedalo nastopanje na volilnih dogodkih. Tudi Petr Bystron, številka dve na evropski listi AfD, zaradi preiskav o korupciji za zdaj ne bo več vodil kampanje.

Krah je razburil tudi s svojo nedavno izjavo v intervjuju, objavljenem v italijanski La Repubblici in Financial Timesu, da sam "nikoli ne bi rekel, da so vsi, ki so nosili uniformo enot SS, samodejno kriminalci". Skrajno desna politična skupina Identiteta in demokracija (ID) v Evropskem parlamentu je zato iz svojih vrst izključila vseh devet evroposlancev AfD.