Italijanska premierka in nosilka liste stranke Bratje Italije na evropskih volitvah Giorgia Meloni je danes na predvolilnem shodu v Rimu volitve, ki bodo prihodnji teden in na katerih je po napovedih pričakovati porast skrajno desnih strank, označila za referendum med dvema nasprotnima vizijama Evrope, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Smo na prelomnici in zdi se, kot da gre za nekakšen referendum med dvema nasprotnima vizijama Evrope," je dejala več tisoč podpornikom na shodu v središču Rima. "EU mora biti partnerica nacionalnih držav, ne pa nadgradnja, ki nacionalne države duši," je dejala.

EU obtožila, da se preveč osredotoča na predpise

Skrajno desna stranka Bratje Italije, ki jo vodi Melonijeva, je septembra 2022 zmagala na italijanskih parlamentarnih volitvah, na evropskih volitvah, ki bodo v sosednji državi potekale 8. in 9. junija, pa upa na ponovitev uspeha. V enournem govoru na shodu na trgu Piazza del Popolo je pred transparentom z napisom "z Giorgio Italija spreminja Evropo", dejala, da je zdaj čas za podobne spremembe po vsej EU.

"Imamo jasen cilj ... sestaviti desno vlado tudi v Evropi in dokončno poslati v opozicijo levico, ki je v vseh teh letih naredila toliko škode naši celini," je dejala. EU je obtožila, da se preveč osredotoča na predpise, zlasti na zelena vprašanja, in ji očitala, da je postala raj za birokrate in pekel za tiste, ki poslujejo.

Melonijeva v Italiji vodi koalicijo, v kateri so poleg njenih skrajno desnih Bratov Italije še desna Liga in desnosredinska Naprej Italija.

Bratje Italije so na evropski ravni del ene od dveh skrajno desnih političnih skupin v Evropskem parlamentu, Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Druga je skupina Identiteta in demokracija, ki vključuje Nacionalni shod francoske Marine Le Pen in nemško AfD.