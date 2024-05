Kampanja za evropske volitve je v polnem teku in kandidati se na različne načine želijo približati volivkam in volivcem. Tudi tako, da z njimi delijo utrinke iz svojega zasebnega življenja. Nosilka kandidatne liste stranke Levica Nataša Sukič se je tako denimo vrnila na kraj, kjer je v mladosti preživela veliko časa. Na oder kluba K4 jo vežejo lepi spomini, saj je v legendarnem ljubljanskem klubu več kot deset let vrtela glasbo. V posnetku, ki so ga objavili na profilu stranke Levica na družbenem omrežju Facebook, Sukičeva razkrije tudi umetniško ime, pod katerim je nastopala.