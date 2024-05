Burna debata, v kateri ni manjkalo težkih očitkov in ostrih odzivov. V glavnih vlogah sta bila poslanka stranke Levica Nataša Sukič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Oba kot nosilca na listi svojih strank kandidirata na prihajajočih volitvah v Evropski parlament, ki bodo 9. junija.

Sukičeva in Stevanović sta med drugim soočila svoje poglede na rusko agresijo v Ukrajini, oboroževanje Evrope, krizo na Bližnjem vzhodu, zeleni prehod, migracije in kampanjo Inštituta 8. marec za dostopen splav v Evropi.

Sukičeva svari pred podnebnim zlomom, Stevanović pa pred zeleno agendo

"Smo tik pred podnebnim zlomom. Vidimo, kaj se dogaja. Predlani požari na Krasu, lani polovico Slovenije pod vodo. Te stvari niso naključne. Ozračje je nestabilno, takšno pa je, ker smo ga zelo onesnažili," je glede varovanja okolja poudarila Sukičeva.

"Zeleni prehod v resnici pomeni zeleno agendo. To pa je totalitarna agenda, ki temelji na izhodiščih, ki niso znanstveno okrepljena. Zeleno agendo moramo ločiti od okoljevarstva, to sta dva različna pojma," pa je dejal Stevanović in dodal: "Zelena agenda temelji na zastraševanju pred ogrevanjem planeta z nečim nerealnim, to je človekovim onesnaževanjem z dihanjem in povzročanjem viška ogljikovega dioksida, kar znanstveno ne vzdrži."

Kdo se bo na evropskih volitvah odrezal bolje, Nataša Sukič ali Zoran Stevanović? Foto: Jan Lukanović

Kdo laže in kdo ne zastopa svojega volilnega telesa?

Stevanović je Sukičevi med drugim očital, da njena stranka izključno zaradi lastnih ambicij in želje po ministrskih stolčkih sedi v vladi, ki da podpihuje vojno v Ukrajini. Dodal je, da stranka Levica ne zastopa volje svojega volilnega telesa.

Sukičeva je na drugi strani dejala, da Stevanović izreka ogromno laži in polresnic. "Ne moreš kar stresati iz rokava nekih trditev v imenu tega, da si strokovnjak, in strašiti ljudi. To je manipulacija," se je dotaknila izjave kandidata na listi stranke Resni.ca ginekologa Stanka Pušenjaka, ki je v času epidemije dejal, da bi cepiva proti koronavirusu lahko povzročala neplodnost.