Tonin in Nemec pred evropskimi volitvami, kaj si mislita drug o drugem #Spotkast

Matjaž Nemec iz SD in Matej Tonin iz NSi sta se pomerila v prvem Spotkastovem soočenju pred evropskimi volitvami. Posvetila sta se glavnim evropskim temam, od najbolj aktualnih in perečih do tistih, ki bodo ključne za prihodnost povezave – od konfliktov v Ukrajini in Gazi do problematike podnebnih sprememb, konkurenčnosti evropskega gospodarstva in vloge EU na globalnem odru. V na trenutke razgreti debati sta bila tudi precej iskrena o tem, kaj si mislita drug o drugem.

V prvi od predvidenih štirih oddaj, posvečenih volitvam v Evropski parlament 9. junija, sta se pomerila nosilca list strank SD in NSi. Prihajata iz največjih političnih skupin v Evropskem parlamentu, Tonin iz največje Evropske ljudske stranke (EPP), Nemec pa iz druge največje skupine socialdemokratov (S&D). Oba sta ugotavljala, da se krepijo skrajni glasovi, kar da ne prinaša ničesar dobrega.

Tonin, ki se prišteva k zmerni desnici, ugotavlja, da je to po svoje logična posledica tega, "da je Evropski uniji v nekaterih točkah spodletelo".

Nemec ga je pri tem takoj opozoril, da Evropsko komisijo že skoraj dvajset let vodi predstavnik iz EPP, kar pomeni, da konservativci kritizirajo sami sebe.

Od leve proti desni: predsednik NSi in vodilni kandidat stranke na evropskih volitvah Matej Tonin, evropski poslanec in podpredsednik SD Matjaž Nemec ter odgovorni urednik Siol.net Mihael Šuštaršič Foto: Bojan Puhek

Po drugi strani je Nemec menil, da bodo te volitve zgodovinske, saj da se bo odločalo o tem, v kakšno smer bo šla Evropska unija – v smer sodelovanja ali v smer razdvajanja. Zato bo treba na volitve v čim večjem številu, je pozval.

Pri tem sta bila tudi precej iskrena o tem, kaj si mislita drug o drugem. Oba kljub nasprotovanju napovedujeta medsebojno sodelovanje v korist Evropski uniji, Sloveniji in ljudem.

Migracije po "avstralskem modelu"

"Seveda pričakujem, da bo treba na številnih področjih tudi sodelovati. In eno izmed takih področjih so zagotovo tudi migracije, ker je Evropi spodletelo," je izpostavil Tonin. "Strah ljudi je treba nagovoriti na primeren način," je dodal in se zavzel za reševanje problematike "po avstralskem modelu".

Nemec ga pri tem ni le zavrnil, ampak opozoril, da je bil komaj pred kratkim po osmih letih intenzivnih pogajanj in iskanju kompromisov sprejet evropski pakt o migracijah in azilu. Ki sicer nikomur ni najbolj všeč in ni idealen, a je vendarle najmanjši skupni imenovalec, ki temelji na solidarnosti. "Evropska unija ni a la carte, da izbiramo samo teme, ki so nam najbolj všeč, ampak da dejansko razumemo, kako kompleksen je ta sistem, od česar imamo lahko vsi veliko dobrobiti," je dejal.

Podcenjena varnost in globalna moč EU

Tonin, nekdanji obrambni minister, je opozoril tudi, da bo morala EU več pozornosti posvetiti predvsem zagotavljanju varnosti in pomembno okrepiti financiranje, "zlasti če se bodo zgodile v spremembe v ZDA" in če bo na novembrskih predsedniških volitvah zmagal Donald Trump.

Tonin je bil kritičen do precej sedanjih evropskih politik. Nemec ga je na drugi strani opozoril, da Evropsko komisijo že skoraj dve leti vodi njegova Evropska ljudska stranka. Foto: Bojan Puhek Med temami, ki so v razpravah v EU podcenjene, je opozoril tudi na prehransko varnost in težave evropskih kmetov, ki morajo slediti visokim standardom, a ljudje tega nismo pripravljeni plačati. Opozoril pa je tudi na konkurenčnost evropskega gospodarstva: "Če ne bomo konkurenčni, bomo preprosto postali irelevantna sila," je dejal Tonin.

Tudi Nemec se je zavzel za konkurenčno gospodarstvo. "Dva tisoč milijard evrov je namenjenih za naslednje sedemletno obdobje v treh stebrih, zato da bi gospodarstvo ponovno pospešili." Pri tem pa je opozoril tudi na problem draginje in vse večje težave Evropejcev, da dostojno preživijo s svojim delom, in mladih, da si ustvarijo svoj dom.

Precej razprave je bilo namenjene tudi krepitvi globalne vloge EU – prek krepitve sodelovanja na skupnih področjih ob ohranjanju individualnih posebnosti nacionalnih držav. "Mi nismo talilni lonec kot ZDA," je dejal Tonin.

Nemec pa je ob tem dodal, da nam je ravno EU "garant, da v tem globalnem svetu ohranimo svojo lastno identiteto kot narod".

Palestina kot točka delitve

Posvetila sta se tudi vojni v Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Če pri prvi temi nista imela razlik v stališčih, pa sta bila glede vprašanja, kako ustaviti morijo civilistov zaradi izraelskega bombardiranja Gaze, precej vsaksebi.

Tonin je menil, da se ravno na Bližnjem vzhodu kaže, kako "Evropa ni globalni player, ki bi lahko kakorkoli zaščitil svoje politične in diplomatske interese". "Težko prihajamo do skupnih stališč in odločitev in tukaj je zgolj dokaz, kje in na katerih področjih se moramo izboljšati," je dejal.

Vendar pa bi bilo priznanje Palestine nepotrebno hitenje, ki ne bo prineslo rešitve in konca trpljenja ljudi v Gazi. "Gre bolj za pilatovsko umivanje rok," je menil Tonin.

"Vi torej zagovarjate, da bi bilo boljše, da se ne naredi nič," mu je na to odvrnil Nemec in poudaril, da Izrael "izvaja genocid nad drugim narodom" in da bo priznanje Palestine prineslo "opolnomočenje palestinskih oblasti, da bodo enakovreden sogovornik Izraelu".

"Včasih nastaja napačen vtis. To, kar se dogaja v Gazi – naj vsaj zase, za NSi rečem – je nesprejemljivo. Izrael tam uporablja nesorazmerno silo za zavarovanje svojih vojaških ciljev. Tam številni ljudje trpijo in so številne tragične zgodbe. To je dejstvo. Pika," je ob tem dodal Tonin.

"Umazani" zeleni prehod

Pomembna tema soočenja je bil tudi zeleni prehod, evropska politika boja proti podnebnim spremembam s transformacijo v brezogljično gospodarstvo in družbo. Čeprav Tonin priznava, da so izpusti CO 2 velik problem, pa ga moti "aktivistični pristop pri zelenem prehodu", ki da je samo izvozil evropsko umazano industrijo na druge celine, k reševanju planeta pa ni ravno pripomogel.

Nemec je ob tem opozoril, da EU kot trg vendarle usmerja tok razvoja tudi za tiste proizvajalce, ki delujejo zunaj EU in se morajo prilagoditi standardom EU. Ob tem se je zavzel za diverzifikacijo energetskih virov in podprl tudi izgradnjo drugega bloka nuklearke v Krškem.

"Moj glas, moja izbira"

Tako Nemec kot Tonin sta se opredelila do pobude za varno in dostopno prekinitev nosečnosti Moj glas moja izbira, ki jo v Sloveniji koordinira Inštitut 8. marec. Tonin je bil sicer "presenečen", ker je ta pobuda prišla iz Slovenije, saj da je tu "to vprašanje ustrezno urejeno", vendar pa se kaj bolj glede te pobude ni želel opredeljevati. Matjaž Nemec je bil v Spotkastu oster do Izraela, ki da v Gazi izvaja genocid nad Palestinci. Foto: Bojan Puhek

Nemec je na drugi strani povedal, da je pobudo podprl in tudi v Evropskem parlamentu glasoval za poenotenje evropske politike do pravice do splava. "Nam se zdi to ena od pravic, da vsakdo lahko razpolaga s svojim telesom," je dejal.

Referendumi – trikrat proti in štirikrat za

Na koncu sta se v Spotkastu na kratko dotaknila tudi treh posvetovalnih referendumov, ki bodo prav tako potekali na dan evropskih volitev. Njuni stališči sta pričakovano diametralno nasprotni.

"Res sem vam hvaležen, ker smo se pogovarjali o vsebinskih, evropskih temah in je bila dobra debata. Ti referendumi niso zakonodajni, so zgolj posvetovalni, nimajo neke resne vrednosti, tako da bo naše sporočilo, da imajo pač ljudje lepo priložnost, da s svojim glasom povedo svoj ne Robertu Golobu," je dejal Tonin.

Tudi Nemec ni bil ravno navdušen, da bodo referendumi potekali hkrati z volitvami v Evropski parlament. "Ker se mi zdijo volitve 9. junija ključne za Slovenijo in seveda za Evropsko unijo." Ne glede na to je pozval volivce "k štirikrat za", enkrat tudi za Socialne demokrate.