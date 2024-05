Poročnica Katarina Miklavžina se je za vojaški poklic odločila, ker ji monotono delo na prejšnjem delovnem mestu ni ustrezalo. Želela je pridobiti nova znanja, opravljati bolj razgibano in zanimivo delo. Privabil jo je oglas za zaposlitev v Slovenski vojski. Rekla si je: "Zakaj pa ne?"

V vojski je opravila številna izobraževanja in mednarodna usposabljanja in tako napredovala do častniškega čina poročnice. Po izobrazbi je sicer diplomirana poslovna pravnica, področje, ki jo v vojski najbolj navdušuje, pa je zračna obramba.

Poročnica Katarina Miklavžina v prostem času rada teče in se odpravi na pohode, najbolj pa uživa v času, ki ga preživi na svojem vrtu med rožami. Foto: Jan Lukanović

Višji vojaški uslužbenec Igor Goričan je doktor medicine in specialist urgentne medicine. V Slovenski vojski je zaposlen kot zdravnik in svetovalec poveljniku logistične brigade Slovenske vojske na širšem zdravstvenem področju. Ob tem zaključuje tudi doktorski študij na medicinski fakulteti, kjer je trenutno asistent.

Kot pravi, se je za delo v Slovenski vojski odločil zaradi novih izzivov in dinamičnega dela, ob tem pa vidi tudi priložnost, da se vojaško zdravstvo postavi na visok nivo in je uporabno ne le ob obrambi domovine, ampak tudi ob velikih dogodkih in naravnih nesrečah kot pomoč civilnemu prebivalstvu.

"V vojski pridobiš veliko medicinskega znanja, ki ga drugje ne moreš," poudarja zdravnik in višji vojaški uslužbenec Igor Goričan. Foto: Jan Lukanović

14. maja v Mariboru velik celodnevni dogodek

Medtem se bliža dan Slovenske vojske, ki ga vsako leto obeležujemo 15. maja. En dan prej, v torek, 14. maja, bodo v mariborski dvorani Tabor in pred njo pripravili celodnevni dogodek, na katerem bodo predstavili različne poklice, ki jih opravljajo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske – od pilotov, vojakov pehotne enote, glasbenikov, vodnikov psov in upravljavcev dronov do zdravstvenih tehnikov, inženirjev in pripadnikov športne enote.

Na ogled bodo taktično-tehnična predstavitev opreme in enot Slovenske vojske, dinamične predstavitve in možnost preizkusa v vojaških veščinah. Udeleženci dogodka bodo lahko iz prve roke izvedeli, kaj pomeni biti v službi domovine.

Prav tako bodo predstavili različne možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko – od prostovoljnega služenja vojaškega roka in vključevanja v pogodbeno rezervo do vojaških taborov za mlade, možnosti opravljanja obveznega praktičnega izobraževanja ter priložnosti za pridobitev štipendij za dijake in študente.

Večerni program se bo začel ob 18. uri s protokolarno slovesnostjo, ki ji bo sledil koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske z znanimi glasbenimi gosti. Nastopili bodo Nina Pušlar, Vlado Kreslin, Tomislav Jovanović Tokac in Leopold I., na sporedu pa bo tudi glasbeno presenečenje.

Slovenska vojska svoj dan praznuje 15. maja v spomin na leto 1991, ko se je prav na ta dan prvič v slovenski zgodovini začela uriti prva generacija nabornikov. V počastitev praznika Slovenska vojska vsako leto pripravi slovesnost, že drugo leto zapored pa bodo dogajanje razširili in odprli za širšo javnost. Iz ljubljanskih Stožic, kjer so dan Slovenske vojske praznovali lani, se postojanka seli v Maribor.