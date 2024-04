Danijel Vuk: Saj se spomnite, da so nam že starši govorili, naj izklapljamo luči #Spotkast

"Ker porabljamo vedno več in so tudi potrebe po energiji vedno večje po vsem svetu, po drugi strani pa nam vsem ugaja udobje, pričakujem, da bo vsak posameznik moral poskrbeti za svojo energetsko neodvisnost," pravi Danijel Vuk, direktor podjetja Termo Shop, ki se na trgu že več kot 30 let ukvarja s proizvodnjo, prodajo, montažo in servisiranjem toplotnih črpalk ter tudi drugih energetskih rešitev, med katerimi so glavne sončne elektrarne. V podjetju so pionirji v razvoju in proizvodnji toplotnih črpalk pri nas, kot prvi so izdelali največji zemeljski kolektor v Sloveniji. "Gospodinjstvom in podjetjem nudimo celovite rešitve, od svetovanja do izračunov, montaže, prodaje in servisov za energetsko preobrazbo," je še dejal naš gost v Siolovem podkastu. "Dejstvo je, da če imate svoj vir energije, lahko tudi prihranite."

Vuk razkrije, kakšno je globalno stanje na trgu energetike in kaj pričakuje, da se bo zgodilo v prihodnosti. Pojasni bistvo novega omrežninskega akta, ki ga ne preseneča: "Namen je, kako tudi doma učinkoviteje porabljati energijo. Saj se spomnite, kako so nas starši učili, da je treba biti učinkovit z energijo, izklapljati luči, izklapljati porabnike ..."

Podrobno razloži, zakaj je prihodnost v toplotnih črpalkah in sončnih elektrarnah ter da tudi zgodba podjetja izhaja iz misije, da ne sledijo samo prihodnosti, ampak jo tudi gradijo. "To najbolje pokaže dejstvo, da tudi sami živimo zgodbo o obnovljivih virih energije in energetski neodvisnosti," je dejal.

Energetska samozadostnost

Prava filozofija je, da bi vsak razmišljal, da postane energetsko samozadosten, meni Vuk, ki ga vodi tudi načelo "naredi si takšen dom, da ga boš lahko kadarkoli odklopil od omrežja oziroma vklopil, ko boš potreboval energijo."

Danijel Vuk je direktor podjetja Termo Shop. Foto: Siol.net

Razloži, kako do energetske neodvisnosti in na kaj morajo biti potrošniki pozorni, ko se odločijo za ta korak. "Preverite bonitetno oceno podjetja in reference, dobro premislite o zasnovi projekta, pozanimajte se, ali je cena vredna investicije, a naj to ne igre ključne vloge. Pomembna sta tudi dobra montaža in servisiranje."

V njihovem podjetju so specializirani za razvoj, proizvodnjo, prodajo, montažo in servis energijsko varčnih toplotnih črpalk visoke kakovosti ter drugih celostnih rešitev. Imajo dolgoletno tradicijo, ki je rezultat izkušenih strokovnjakov, trdega dela in postavljanja strank na prvo mesto.

Višja omrežnina, a spodbuda za uporabnike

V veljavo bo 1. julija 2024 stopil novi tarifni sistem, ki se nanaša na omrežnino. Veljala bo nova metodologija obračuna, ki prinaša dve sezoni in pet časovnih blokov z različno tarifno postavko, pri čemer bo strošek za uporabo omrežja v posameznem bloku odvisen od obremenjenosti omrežja in odjemalčeve uporabe v preteklem obdobju.

"Porabljamo vedno več energije in tudi potrebe po energiji so vedno večje, po vsem svetu," je povedal strokovnjak za toplotne črpalke in energetske rešitve. Foto: Siol.net

"Okoli tega je že bilo veliko prahu. Mi smo na primer na konkretnih primerih naredili izračune, svojim strankam ponudili kalkulatorje, da si izračune naredijo na dejanskih podatkih. Pri mnogih, ki imajo toplotno črpalko, bo celo ugodneje – ker bodo pozimi imeli sicer nekoliko višje stroke, a poleti drastično nižje," je dejal Vuk. "Ko smo dodali poleg še sončno elektrarno, je slika še boljša. Ker smo delež energije, ki bi jo sicer kupili na trgu, pridelali sami. In jo potem tudi sami porabimo in ne gre 'prek števca'," je dodal.

Zakonska podlaga za spremembe se nanaša na novi omrežninski akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki je, kot je ob napovedi prenovi omrežninskih postavk poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, zelo pomemben del mozaika zelenega prehoda. "Mi si samo želimo, da bi bili ljudje nagrajeni za usmerjanje v zeleni prehod in ta prenova omrežninskih postavk omogoča to nagrajevanje," je dejal minister. Prvi mož Elesa Aleksander Mervar pa je takrat pojasnil, da omrežnina zaradi prenove obračuna ne bo nujno nižja, bo pa pravičneje porazdeljena.

"Če imate svoj vir energije, lahko tudi prihranite," pravi Danijel Vuk. Foto: Siol.net

Podpora države

Spodbuda je nujna, meni Vuk, za vse, ki so že šli v zeleni prehod in tudi za nove tehnologije, kot so hranilniki energije, kar bo koristno tudi za državo, pravi. "Človeka najbolj prepriča ekonomika. Če vemo, da je nekaj dobro za vse, za ves svet in našo prihodnost, je dobro, da to podpiramo."

Foto: Siol.net

Vuk še pove, kaj meni o ukinitvi sheme netmetering (merjenje električne energije po dejanskem stanju ne glede na to, ali jo oddajamo v omrežje ali jo porabljamo, op.a.) in ali se nam, čeprav nimamo soglasja, še izplača sončna elektrarna ter kaj naj storijo potrošniki.

Med drugim Vuk tudi povsem enostavno pojasni, kaj so danes visoki računi za elektriko, bodisi v stanovanju bodisi v hiši, in predvsem komu bi svetoval energetsko prenovo doma. Foto: Jan Lukanović