Subvencije za sončne elektrarne bodo kmalu spet na voljo

Letos in prihodnje leto naj bi vlada za samooskrbne sončne elektrarne namenila 14 milijonov evrov. Novembra je Eko sklad zaprl zadnji poziv za subvencije in dodal, da bodo te znova na voljo spomladi. Po novem je za subvencioniranje sončnih elektrarn tudi v primeru samooskrbe odgovoren Borzen, piše portal Žurnal24.si. Več o tem bo znano po popoldanski novinarski konferenci ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra.

Sredstva bodo zagotovili iz podnebnega sklada, kamor se med drugim stekajo tudi sredstva iz prodaje emisijskih kuponov. Po novem – o tem je z odlokom odločila vlada oktobra lani – se ta sredstva lahko namenijo tudi za sofinanciranje individualnih in skupnostnih samooskrbnih sončnih elektrarn.

Sprememb v višini subvencij ni

Višina subvencij bo ostala enaka kot v zadnjem pozivu. To pomeni, da bodo vlagatelji lahko dobili 50 evrov za vsak priključen kilovat moči sončne elektrarne brez hranilnika električne energije. Na primer, za 12 kW veliko sončno elektrarno, ki stane približno 12 tisoč evrov, bo mogoče dobiti 600 evrov subvencije.

Če se bodo odločili tudi za hranilnik, pa bo subvencija bistveno višja, in sicer 500 evrov za vsak priključen kilovat naprave, so še zapisali na Žurnal 24.si.

Subvencija pa ne sme znašati več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko dodeli za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest.

Med priznanimi stroški naložbe so vključno z DDV nakup naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroški montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme.

Kaj pomeni razpoložljivih 14 milijonov evrov?



Ministrstvo ocenjuje, da bo spodbud dovolj za približno 20 tisoč vlog. Izračun temelji na predpostavki, da bo 70 odstotkov vlog za naprave za samooskrbo brez hranilnika električne energije s povprečno višino subvencije 500 evrov ter 30 odstotkov vlog za naprave z baterijskim hranilnikom električne energije s povprečno višino subvencije pet tisoč evrov.



Po novem sistemu naložba manj ugodna

Ni še jasno, ali bodo omenjene spodbude namenjene le sončnim elektrarnam, ki so že oziroma bodo vključene v shemo netmeteringa. To pomeni, da so jih vlagatelji postavili po tem, ko je Eko sklad zaprl zadnji tovrstni javni poziv, ali pa jih bodo postavili letos do konca leta, če so do konca lanskega decembra vložili vloge za pridobitev soglasja za priključitve.

Druga možnost je, da bodo na voljo vsem samooskrbnim sončnim elektrarnam, torej tudi tistim, ki bodo spadale v novo, manj ugodno shemo mesečnih obračunov in drugačnega obračuna omrežnine. Ti vlagatelji bodo pri tej višini subvencij pravzaprav prikrajšani, saj se čas vračila naložbe v primerjavi s sončnimi elektrarnami, ki spadajo v netmetering, precej podaljša.

Več o novih subvencijah bomo izvedeli popoldne, na novinarski konferenci ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra.