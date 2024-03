Nadaljujejo projekt velikanske plavajoče sončne elektrarne

Plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru v občini Šoštanj, ki jo načrtujejo v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), je eden od projektov za nadaljnji razvoj Šaleške doline po koncu energetske izrabe premoga, so poudarili v HSE. Ob pomislekih Občine Šoštanj so izpostavili dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in dosedanje vložke vanjo.

HSE bi rad na Družmirskem jezeru pri Šoštanju postavil veliko plavajočo sončno elektrarno, ki bi bila umeščena od 150 do 200 metrov, na jugozahodnem delu jezera tudi do 400 metrov od obale, njena vršna moč pa bi bila do okoli 140 megavatov. Postavitvi elektrarne nasprotuje Šaleško Eko gibanje, šoštanjska občina je medtem investitorju poslala niz zahtev oziroma pričakovanj glede medsebojnega sodelovanja in odprtih vprašanj.

Plavajoča sončna elektrarna bo načrtovana tako, da bosta ohranjena ekološko in kemijsko stanje jezera

Plavajoča sončna elektrarna bo, kot so danes sporočili iz HSE, načrtovana na način, da bosta ohranjena tako ekološko kot kemijsko stanje jezera, ki je v preteklosti nastalo zaradi rudarjenja na območju, upoštevane pa bodo tudi ekološke zahteve ribjega življa, ptic in drugih živalskih vrst.

Kljub postavitvi sončne elektrarne bo po zagotovilih HSE dostop do vode omogočen ob celotni obali jezera, sočasno s postavitvijo plavajoče sončne elektrarne pa bo urejena tudi okolica jezera za namene turizma, športa in rekreacije. Za vodne in obvodne dejavnosti bosta po njihovih napovedih dolgoročno namenjena velik del jezera in njegova celotna obala, na brežinah bodo urejene tudi sprehajalne poti.

"Ker želimo, da bi bila lokalna javnost o projektu plavajoče sončne elektrarne redno in celovito obveščena, bomo v ta namen v občini vzpostavili tudi posebno informacijsko točko," so v HSE odgovorili na pomisleke iz lokalnega okolja.

Ker vsak poseg v prostor predstavlja spremembo, je za pozitiven izid teh procesov po navedbah HSE pomembno tvorno povezovanje vseh akterjev. V HSE so prepričani, da skupaj s svojima odvisnima družbama Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje pri načrtovanju in izvajanju energetskih projektov ves čas proaktivno, redno in zgledno sodelujejo z Občino Šoštanj.

"Naši načrti so usmerjeni v razvoj naprednih tehnologij"

Omenili so tudi prispevek skupine HSE v občinski proračun. Samo lani so, kot so navedli, vanj prispevali nekaj več kot sedem milijonov evrov, v zadnjih šestih letih pa 37,3 milijona evrov, in sicer na podlagi plačil stavbnih zemljišč, taks za obremenjevanje okolja, plačila rudarske koncesije ter podpore lokalnim društvom in organizacijam v obliki sponzorstev in donacij.

Skupina HSE je sicer med drugim nosilec strategije za izstop iz energetske rabe premoga z letom 2033 in prestrukturiranje premogovnih regij (poleg Šaleške doline še Zasavja), to pa jim nalaga pripravo nadomestnih projektov in novih dejavnosti, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj Šaleške doline, njenega gospodarstva in turizma ter prispevale k blaginji lokalnega prebivalstva. Eden od teh projektov je tudi plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru, ni pa še dokončno znano, kaj natančno se bo zgodilo z energetsko lokacijo Termoelektrarne Šoštanj.

"Naši načrti so usmerjeni v razvoj naprednih tehnologij, s katerimi bomo električno in toplotno energijo tudi v prihodnje proizvajali varno, zanesljivo, hkrati pa okolju prijazneje kot danes," so prizadevanja strnili v HSE.