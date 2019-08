Novost za adrenalinske odvisneže: Šmartinsko jezero dobi vodno vlečnico

Celjska občina in Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti Celje (ZPO Celje) na Šmartinskem jezeru pri Celju postavljata vlečnico za deskanje in smučanje na vodi. Trenutno nameščajo naprave, postavili pa bodo tudi pomole za deskarje. Vrednost vseh del in opreme je ocenjena na okoli 60 tisoč evrov.

Kot so sporočili s celjske občine, bo vodna vlečnica začela poskusno obratovati predvidoma v mesecu dni, sicer pa načrtujejo, da bo obratovala vsako leto med 15. junijem in 15. septembrom.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Šmartinsko jezero, ki je nastalo leta 1970, je s svojimi 113 hektarji vodne površine in razgibano obalo priljubljena rekreacijska, športna in turistična točka. Urejene pešpoti do in okoli dela jezera privabljajo rekreativne športnike in sprehajalce, občina pa je pred leti sklenila to območje umestiti tudi na zemljevid adrenalinskih doživetij.

Konec junija so tako odprli novi skakalnici za akrobatske skoke v vodo, postavili so tudi trampolin, servisni objekt in tribuno za gledalce. Načrtujejo še izgradnjo nekaj pomolov za izplutje kajakov, kanujev in supov, kot tudi pomol, ki bo omogočal privez manjšim turističnim plovilom na električni pogon.

