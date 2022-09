Celjski ribiči pripravljajo "Maraton v somijadi"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rekordni som ujet v Šmartinskem jezeru je bil težak 84 kilogramov in dolg 2,48 metra. Foto: RD Celje

Ribiška družina Celje, ki velja za eno izmed največjih v Sloveniji, med 23. in 25. septembrom pripravlja prvo veliko tekmovanje "Maraton v somijadi". Gre za maratonski lov na soma na Šmartinskem jezeru, prijavljeni tekmovalci in tekmovalke bodo lahko lovili podnevi in ponoči, tako s kopnega kot s čolna, izide pa bo krojil seštevek skupne teže ujetih somov.