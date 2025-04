Celjsko višje sodišče je razveljavilo sodbo Okrožnega sodišča v Celju Zvjezdanu Radonjiću za obrekovanje in razžalitev ljubljanske sodnice Andreje Sedej Grčar in tožilke Blanke Žgajnar zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka. Po poročanju portalov Demokracija in Domovina bo celjsko okrožno sodišče moralo ponovno odločati o zadevi.