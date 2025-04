KPK bo preverila nepravilnosti v SB Celje, tudi zaposlitev Subotičevega nečaka

Kot so za STA v celjski bolnišnici potrdili poročanje več medijev, se je nečak zdaj že nekdanjega predsednika sveta zavoda Subotiča v službi za nabavo medicinske opreme zaposlil 23. decembra lani. Gre za zaposlitev za določen čas šestih mesecev na delovnem mestu strokovni sodelavec, pristojnega za javna naročila, kakovost in varno delo. Razpis so objavili na zavodu za zaposlovanje, na razpisano delovno mesto pa so prejeli 54 vlog.

"Po pregledu vseh prejetih prijav, opravljenih razgovorih in oceni vseh relevantnih dejavnikov smo se odločili za izbranega kandidata," so zapisali.

Subotičev nečak se ni odzval

Vlada je Subotiča v svet SB Celje kot predstavnika ustanovitelja imenovala septembra 2022, potem ko so v bolnišnici zamenjali identiteti dveh bolnikov. S tega mesta ga je odpoklicala v četrtek, potem ko je z mesta člana in predsednika sveta celjske bolnišnice v nedeljo pisno odstopil sam.

Subotičev nečak se na vprašanja medijev, ki so o tem poročali, ni odzval.

Golob trikrat zapored dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju

POP TV je v nedeljski rubriki oddaje 24ur Fokus razkril zasebna SMS-sporočila med Golobom in članom Svobode Subotičem, ki dokazujejo, da je premier leta 2023 trikrat po nekaj dni dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju na Hrvaškem. Vlada je nekaj dni po drugem obisku Karigadorja, 8. junija, Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Tudi od tam ga je sicer že odpoklicala, potem ko je podprl imenovanje Bojana Zalarja za še en mandat na čelu bolnišnice.

Prav tako je POP TV razkril SMS-sporočilo, v katerem je Subotič prosil prvega moža celjske bolnišnice Dragana Kovačiča, naj odvetniški družbi Nine Zidar Klemenčič posreduje njegovo naročilo za pravno mnenje, ki ga je potreboval za eno od drugih podjetij, v katerem je nadzornik. Kovačič je bil za polni mandat generalnega direktorja imenovan aprila 2023, torej v času, ko je bil predsednik sveta zavoda Subotič.

Vlada je Subotiča odpoklicala iz sveta Splošne bolnišnice Celje

Vlada je na današnji seji iz sveta Splošne bolnišnice (SB) Celje odpoklicala Tomaža Subotiča na podlagi njegovega odstopa, ki ga je podal po tistem, ko so se v javnosti zvrstili očitki o počitnikovanju premierja Roberta Goloba v njegovi hiši.

V celjski bolnišnici so v ponedeljek zatrdili, da za Subotiča niso plačali nobenih storitev. Sami pa so pri isti odvetniški pisarni v istem času naročili drugo pravno mnenje, ki se je nanašalo na podjemne pogodbe radiologov. Ministrstvo za zdravje pa je svet zavoda pozval, da preveri poslovanje bolnišnice.