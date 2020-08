Adrenalinski podvig pevke se je končal z okrvavljeno glavo #video

Glasbenica se je odločila, da letošnje poletje, ko je ponovno samska, izkoristi maksimalno ter si privošči vse, kar si želi, in vse, česar si še ni. Kot ljubiteljica športnih aktivnosti, med drugim kajtanja in supanja, se je v družbi svojega prijatelja, pevca Domna Kumra, tokrat podala na morje in se odločila preizkusiti v wakeboardingu. Ob tem se je zgodila nepričakovana, neljuba nesreča. Špelo je ob padcu namreč po glavi udarila deska, ki ji je prebila glavo.

Foto: Instagram Story

A pogumna Špela se ni dala. Odšla je v bližnjo ambulanto, kjer so ji oskrbeli poškodbo. Dobila je štiri šive in enotedenski premor od vodnih aktivnosti. Čeprav je bilo na začetku videti precej hujše, se je na koncu izkazalo, da gre k sreči za manjšo poškodbo. "Vse je v redu, tudi moja glava. To se zgodi. Štirje šivi, dajte no, to pa res ni nič takega. Žal mi je le, da zdaj nekaj časa ne bom mogla wakati," je po dogodku svojim sledilcem sporočila Špela, ki se bo zagotovo kmalu podala novim adrenalinskim izzivom in morskim užitkom naproti. Vsi, ki jo poznajo, namreč vedo, da je prav poletje njen najljubši letni čas, v katerem neizmerno uživa.