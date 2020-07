Kaj imata skupnega Rebeka Dremelj in Ines Erbus? Ne samo, da sta obe uspešni pevki, ampak tudi to, da sta se letos podali na smučanje na vodi. Ena prvič, druga po desetih letih. Kako jima je šlo?

Pevki preživljata dopust na Hrvaškem. Ines se je tja odpravila v družbi prijateljev, Rebeka pa z družino. Čeprav smo ju na odru vajeni elegantni, pa nas je zanimalo, koliko elegance in spretnosti sta pokazali pri priljubljenem vodnem športu – smučanju na vodi.

Foto: Osebni arhiv

"Letošnje poletje na žalost ni delovno, kot je običajno za glasbenike, sem pa zato imela čas skočiti na obalo k našim sosedom in nekaj dni uživala v dobri družbi. Seveda ni manjkalo niti vodnih aktivnosti … Prvič sem se poskusila v smučanju na vodi. Bilo je zabavno, a vse prej kot enostavno," se nasmeji Ines. V sedmo ji je le uspelo obdržati ravnotežje in občutek je bil fantastičen. "Vsem, ki se v tem še niso poskusili, pa predlagam, da se psihično pripravijo na hude bolečine po celem telesu, ki se pojavijo naslednji dan," pove pevka. Sicer pa bo zanjo to poletje minilo predvsem v ustvarjalnem duhu. "Pripravljajo se nove pesmi pa projekt, ki se bo imenoval Šah mat in ni povezan z glasbo, zato bo veliko presenečenje," je še nekoliko skrivnostna Ines.

Foto: Osebni arhiv

"Iz prve je ratalo in to po desetih letih! Čisto sem važna in ponosna, da sem to široko "kanto" spravila ven iz vode," pa se je v svojem slogu pošalila Rebeka. Dopust si je privoščila z družino in uživala v njej ljubem poletju. "Žal se dopust vedno prehitro konča, a domov se odpravljam z veseljem, ker vem, da me čaka veliko novih, dobrih zgodb, ki jih ustvarjamo pri mojem novem projektu Nepremagljiva," pove Rebeka. No, pa ji tudi po tokratnem smučanju na vodi še vedno pripada naziv "multipraktik", tokrat še z eno dodatno športno zvezdico.