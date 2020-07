Maja Pinterič pokazala seksi plat: pozirala je za Playboy

Maja Pinterič, vedno nasmejana Brežičanka, ni nikoli razmišljala o tem, da bi kdaj pozirala za moško revijo, kot je Playboy. To ni bila njena skrita želja ali nekaj, kar si je zadala, da bo naredila nekoč v življenju, pove. A ko jo je priznani fotograf Aleš Bravničar "zasnubil" in povabil k sodelovanju, je brez oklevanja privolila.

"Takoj sem rekla, da sem za, če naredimo tako, da bo videti v redu in ne bo v ospredju zgolj golota, ampak da so fotografije dobre, seksi in na mestu. Z Alešem sva takoj našla skupni jezik, predstavil mi je idejo in res sem bila navdušena," pove Maja.

Sprva na snemanju malce nelagodja, ki je kmalu minilo

Snemanje je bila zelo zanimiva izkušnja, pravi Maja, saj je bilo to ne le njeno prvo bolj seksi fotografiranje, ampak prvo profesionalno fotografiranje nasploh. "Morda mi je bilo na začetku malce neprijetno, saj smo eno izmed fotografij naredili skoraj ob glavni cesti med bloki, kjer se je mimo peljalo ogromno avtomobilov, veliko je bilo sprehajalcev. Ampak taki občutki ti rojijo po glavi samo prvih nekaj minut, potem sem se pa povsem navadila in sprostila," pripoveduje.

Snemanje je potekalo v odličnem, sproščenem vzdušju, celotna ekipa je bila krasna in ji je bila v veliko pomoč. Je pa poziranje za dobre fotografije vse prej kot mačji kašelj. Pravzaprav je imela naslednji dan od stanja v nekaterih položajih, ki jih ni vajena, razbolele mišice.

"Najbolj si bom zapomnila, da sem bila po snemanju tako izčrpana, da sem šla samo še spat, naslednje tri dni pa sem čutila vse mišice v telesu. Ogromno je bilo nekih položajev, ki jih sicer človek res ni vajen, sploh če moraš tako na miru pozirati v istem položaju po 15 minut, dokler fotografija ne uspe," pravi Maja.

Ob pogledu na fotografije pritekle solze sreče

Fotografiranje je bilo nekaj posebnega tudi zato, ker so ga v celoti prvič izvedli kar s telefonom, ne s profesionalnim fotoaparatom. Fotografije pa so tako dobre, pravi Maja, da so ji ob pogledu nanje pritekle tudi solze.

"Že takoj naslednji dan mi je Aleš sporočil, da so fotografije pripravljene, in takoj sem si jih šla ogledat. Bila sem res vesela, dejansko sem jokala od sreče, ko sem videla, kako dober rezultat je bil na koncu, in bila tudi pomirjena, da se je zadeva dobro izšla," razlaga Maja. Dodaja, da jo je dodatno osrečila novica, da bo krasila tudi naslovnico revije, kar je zanjo prav tako prvič.

"Ogromno je nekih stvari, ki so se pri tem projektu zgodile premierno, kar mi je še v večjo čast. Skratka, res čisto posebna izkušnja, za katero bom večno hvaležna in navsezadnje nanjo tudi ponosna. Tudi odzivi ljudi, zdaj, ko je revija izšla, so zelo dobri, jaz pa sem tudi zelo zadovoljna in vesela, da je to še eden izmed izzivov v življenju, ki ga lahko odkljukam," pove za konec.