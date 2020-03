Aleš Bravničar o tabujih in goloti v Sloveniji #video

Boginje so prišle med nas, in sicer v podobi žensk, ki jih je v svoj fotografski objektiv ujel fotograf in režiser Aleš Bravničar. Je avtor več kot 300 naslovnic, številnih modnih zgodb in reportaž z vsega sveta, ki svojo uspešno fotografsko pot kuje že 20 let. Zdaj je z razstavo Boginje, ki bo trajala do 19. aprila v Cankarjevem domu, razstavil opus tridesetih izjemno senzualnih podob, ki jih je skozi leta snemal po najbolj intimnih kotičkih sveta. Ali je golota v Sloveniji še vedno tabu, kje je mejah med erotično fotografijo in vulgarnostjo, kakšni so odgovori in odzivi deklet, ki jih povabi pred fotografski objektiv, ter o tem, ali bo kdaj v svoj fotografski objektiv ujel tudi kakšen moški akt, se je z avtorjem razstave pogovarjala novinarka Tjaša Platovšek.