Zgodilo se je na obali jezera Canyon Lake v Kaliforniji. Lastnik avtomobila packard business coupe iz leta 1939 je želel fotografirati svoj dragoceni avtomobil. Postavil ga je na dovozno klančino ob jezeru, ki jo uporabljajo za dovoz plovil. Med fotografiranjem se je avtomobil začel samodejno premikati naprej in kmalu je končal potopljen v vodi.

Iz nje so ga izvlekli gasilci in ekipa potapljačev, ki so sprva izvajali reševalno akcijo - niso bili namreč prepričani, da v avtomobilu ni bilo nikogar. Poskrbeli so tudi za čiščenje morebitnih madežev olja v jezeru.

Po oceni avtomobilskih kuratorjev je tak avtomobil vreden med 25 in 40 tisoč ameriškimi dolarji (od 23 do 36 tisoč evrov).

Foto: Canyon Lake Fire Department