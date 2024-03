Vozili smo se v 85 let stari škodi superb, razkošnem in prostorsko radodarnem avtomobilu iz obdobja pred drugo svetovno vojno.

Foto: Gregor Pavšič Nimamo velikokrat priložnosti, da bi odprli vrata 90 let starega avtomobila iz nekega povsem drugačnega časa in z njim v nekaj kilometrih podoživeli dojemanje takih avtomobilov iz tridesetih let prejšnjega stoletja pri tistih, ki so si ga tik pred drugo svetovno vojno lahko privoščili.

Na obrobju Lizbone, kjer smo nedavno spoznavali novo generacijo škode superb, nas je pričakal pravi lepotec: originalni črni superb iz leta 1939, torej avtomobil, ki ga je Škoda leta 2001 imensko spet obudila z današnjim naslednikom. Avtomobil je kupil in obnovil navdušeni zbiratelj in vse od takrat je superb z oznako 3000 OHV v odličnem stanju. Čehi so povabili na vožnjo po mamljivi obalni cesti blizu Casciasa pri Lizboni. Le kdo bi rekel ne?

Foto: Gregor Pavšič

Motor je lepo hropel, ko je avto zapeljal na lizbonsko obalno cesto

Češki voznik je v polomljeni kombinaciji češčine, slovenščine in angleščine zamahnil z roko in z nasmeškom priznal, da prek stotice ne more več voziti. Tudi kazalec hitrosti je med vožnjo veselo poskakoval. Potovalna hitrost je bila nekje med 60 in 80 kilometri na uro. Ko je obračal nazaj proti izhodišču, je moral velik in trd volanski obroč pošteno prijeti v roke.

3,1-litrski šestvaljni motor, ki premore 63 kilovatov pri 3.500 vrtljajih v minuti, je med vožnjo hrumel zelo uglajeno in pridušeno. Superb je dolg 5,2 metra, medosna razdalja tega modela pa znaša 3,3 metra. Čeprav je velik in razkošen, ima manj kot dve toni mase (1.940 kilogramov). Na papirju je tak superb zmogel hitrost do 125 kilometrov na uro.

Gosposko uživanje na zadnjih sedežih

Na zadnjih sedežih je bilo udobje v tem starem superbu zares popolno. Mehki in udobni sedeži, veliko prostora za noge, okrog nas polno zanimivih dodatkov in podrobnosti. Vozniški in potniški prostor je ločen s steklom. Potniška vrata so vpeta zadaj, zato je vstopanje še enostavnejše. Varnostnih pasov pred drugo svetovno vojno avtomobili seveda še niso poznali.

Osnovo prvega superba je na cesto postavil inženir Vladimir Matouš. Poleg superba so na novi zasnovi, ki je pomagala pri večji vzvojni čvrstosti, pred približno 90 leti predstavili tudi modele rapid, popular in favorit. Če je imela Škoda leta 1933 na češkoslovaškem avtomobilskem trgu šele 14-odstotni delež in je zaostajala za znamkama Praga in Tatra, so že leta 1936 postali vodilna avtomobilska znamka. Leta 1938 je tržni delež Škode znašal 39 odstotkov.

Pred drugo svetovno vojno so izdelali 113, po njej pa še 162 originalnih superbov. Izdelovali so jih v več različicah, ki so se pomembno razlikovale tudi po medosnih razdaljah. Te so znašale 3.300, 3.315, 3.400 ali 3.415 milimetrov. Škoda je superba izdelovala med letoma 1934 in 1943, nato pa še med letoma 1946 in 1949.

Superb nekoč in danes?

Škoda je po prevzemu Volkswagna obudila več svojih nekdanjih avtomobilskih imen. To so storili tako pri octavii kot superbu. Nemogoče je primerjati superba nekoč in danes, saj se je tehnologija v teh slabih 90 letih drastično spremenila, prav tako pa tudi kakovost cest in obseg prometa na njih. A tudi novi superb v marsičem sledi zapuščini svojega originala. Še vedno je najvišje postavljeni model Škode, ki z udobjem in praktičnostjo najbolj prepriča na zadnjih sedežih.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič