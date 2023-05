V tem italijanskem mestu boste za selfi odšteli 270 evrov

Italijansko mesto Portofino, priljubljena počitniška destinacija, je zaradi velikega navala turistov uvedlo novost, s katero želijo preprečiti gnečo na ulicah in prometne zastoje. Za selfi boste lahko tako med 10.30 in 18.00 kaznovani z 270 evri globe, poroča Euronews.

Portofino, kjer se je pred kratkim poročila priljubljena avstralska pevka Sia, lansko leto pa tudi Kourtney Kardashian in Travis Barker, je zaradi velikega navala turistov uvedel tako imenovana območja brez ustavljanja. Če se boste na ulicah ustavljali in fotografirali, vas lahko tako med 10.30 in 18.00 kaznujejo z 270 evri globe.

Prepoved bo v veljavi do 15. oktobra

Mesto na italijanski rivieri z nekaj več kot 400 prebivalci vsako leto privabi ogromno turistov. Z uvedbo tako imenovanih območij brez ustavljanja želijo tako preprečiti, da bi se velike skupine turistov ustavljale na ulicah in povzročale gnečo ter prometne zastoje.

Prepoved bo v veljavi do konca počitniške sezone, torej do 15. oktobra.

Portofino obišče tudi do deset tisoč turistov dnevno. Foto: Shutterstock

Kako se z navalom turistov soočajo druga italijanska mesta?

Portofino pa ni edino italijansko mesto, ki z uvedbo kazni preprečuje prekomeren naval turistov. Lansko leto so denimo na Amalfijski obali med junijem in septembrom uvedli zanimiv sistem omejitev registrskih tablic. Avtomobilom z registrskimi tablicami, ki se končajo na liho število, je bil dostop do mesta dovoljen le ob lihih dnevih (npr. 1., 3., 5., 7. v mesecu), medtem ko so lahko tisti, katerih registrske tablice se končajo na sodo število, do mesta dostopali le ob sodih dnevih (npr. 2., 4., 6., 8. v mesesu).

Omejitev so zaradi presežka turistov uvedli tudi v Benetkah, mestu, ki ga dnevno obišče do 150 tisoč ljudi. Leta 2021 so v pristanišču denimo prepovedali ustavljanje velikih ladij, že več let pa se govori o vstopnini.

Lansko leto so na Amalfijski obali med junijem in septembrom uvedli zanimiv sistem omejitev registrskih tablic. Foto: Shutterstock

