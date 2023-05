Malo mesto razglasili za najboljšo destinacijo za medene tedne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno znani popotniški portal European Best Destinations je na svoji spletni strani objavil seznam najboljših destinacij za medene tedne v Evropi. Med njimi so kraji na Portugalskem, v Španiji in Grčiji. V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate najboljših pet krajev. Prvi kraj na seznamu vas bo morda presenetil.