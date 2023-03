Z vse večjim vplivom, ki ga imajo družbena omrežja na naša življenja, ni presenetljivo, da je Instagram postal osrednje orodje za popotnike, ki želijo deliti svoje popotniške izkušnje in doživetja s svetom. Od osupljivih pokrajin do očarljivih zgodovinskih znamenitosti ter s kulturnimi posebnostmi začinjenih dogodkov − svet je pol najlepših kotičkov, ki so kot nalašč za deljenje na družbenih omrežjih. A kje so najprivlačnejše destinacije leta 2023 za objavo na Instagramu? Delite najlepše trenutke v enem najboljših omrežij na svetu − omrežju Telemach .

Bali Foto: Shutterstock

Svet je velik, zato je izbira, kam se odpraviti, kaj si ogledati ter ne nazadnje tudi kaj objaviti na družbenih omrežjih, lahko težka. Poiskali smo deset, z vidika objav na družbenih omrežjih, najbolj primernih destinacij za obisk v letu 2023. Predstavljeni kraji ponujajo številne fotogenične kotičke, kjer boste lahko posneli čudovite fotografije in videoposnetke, ki bodo naravnost navdušili vaše prijatelje in sledilce.

Ne glede na to, ali ste izkušen popotnik, ki išče naslednjo destinacijo za raziskovanje, ali pa ste navdušenec nad družabnimi mediji in ste v iskanju popolne scene za naslednjo objavo, boste na spodnjem seznamu zagotovo našli, kar iščete.

Delite trenutke iz svojega življenja v enem najboljših omrežij na svetu

Foto: Telemach

Če radi delite fotografije in videoposnetke s prijatelji na družbenih omrežjih, potem nikar ne dovolite, da bi vam pri tem nagajalo slabo omrežje. Telemachovo omrežje 5G sodi med najboljše na svetu. To je pokazala analiza podjetja Opensignal*, vodilnega globalnega ponudnika neodvisnih analiz in podatkov o uporabniških izkušnjah v omrežjih.

Telemach Slovenija je eden od zmagovalcev za najboljšo videoizkušnjo v omrežju 5G na svetu. Prav tako se je v kategorijah hitrost prenosa podatkov do uporabnika in izkušnja igranja iger v omrežju 5G uvrstil med vodilne na svetu ter izstopal kot najuspešnejši med slovenskimi mobilnimi operaterji.

Pri Telemachu lahko izbirate med mobilnimi paketi VEČ, ki jih lahko ob sklenitvi dobite tudi že samo za en evro na mesec. Preverite ponudbo.

Milano Foto: Shutterstock

1. Milano, Italija

Z več kot 22 milijoni ključnikov na Instagramu in s kar 97 milijardami na TikToku je jasno, da je italijanska prestolnica mode izjemno priljubljena. Ikonične znamenitosti in modne ulice nudijo popolno sceno za navdušujoče fotografije. Nikar si ne pozabite ogledati milanske stolnice, gotske katedrale iz 14. stoletja, ki s svojimi velikostjo, umetelno izdelano fasado in številnimi zvoniki privablja poglede obiskovalcev iz celega sveta.

London Foto: Shutterstock

2. London, Anglija

Prestolnica Velike Britanije se je med fotogeničnimi destinacijami umestila na drugo mesto. V Londonu lahko najdete vse, od priložnosti za fotografiranje mesta z velikega kolesa Londonsko oko, živahnega dogajanja na ulicah do za mesto značilnih posebnosti, kot so rdeče mestne govorilnice, črni taksiji in kraljeva straža.

Pariz Foto: Shutterstock

3. Pariz, Francija

Pariz zagotovo ni presenečenje seznama. Mesto ljubezni je visoko na seznamu vsakega popotnika. Od Eifflovega stolpa, katedrale Notre-Dame do tlakovanih ulic Montmartra, Pariz ima nekaj za vsak okus. To je pravi kraj tako za gurmane, ki želijo preizkusiti kulinarične specialitete, kot tudi za romantične duše, ki si želijo ovekovečiti pariške tradicije in jih deliti s svetom.

Foto: Shutterstock

4. Istanbul, Turčija

Na stičišču Evrope in Azije stoji mesto, prežeto z bogato zgodovino in osupljivo arhitekturo. Veličastna palača Topkapi, Modra mošeja, živahne tržnice in barvite hiše ponujajo neskončno priložnosti za nastanek čudovitih fotografij.

New York Foto: Shutterstock

5. New York, ZDA

Če so bile destinacije na prvih desetih mestih seznama relativno blizu Slovenije, pa se je na petem mestu znašla bolj oddaljena, a vsekakor ne nedosegljiva destinacija. New York, mesto, ki nikoli ne spi, bo z nebotičniki na obzorju, Central parkom in živahnim mestnim vrvežem zagotovo vedno priljubljena destinacija med popotniki. Pod ključnikom New York lahko na Instagramu najdete kar 118 milijonov objav, na TikToku pa 39 milijard.

Nepal Foto: Shutterstock

6. Nepal

Morda presenečenje na seznamu, a izkušeni popotniki in navdušenci nad družbenimi omrežji zagotovo vedo, zakaj se je tudi Nepal uvrstil na ta seznam. Pod ključnikom Nepal boste na družbenih omrežjih našli prečudovite poglede na gorato pokrajino Anapurna in tudi starodavne templje ter palače v Katmanduju, ob katerih boste ostali brez besed. Še dobro, da fotografije govorijo same zase.

Čikago Foto: Shutterstock

7. Čikago, ZDA

Vetrovno mesto se na Instagramu lahko pohvali z 52 milijoni objav pod ključnikom Čikago in s 25 milijardami na TikToku. Ob sprehodu med nebotičniki, ogledu Millennium Parka in različnih sosesk vam v mestu ne bo zmanjkalo kotičkov, primernih za objavo na družbenih omrežjih.

Bali Foto: Shutterstock

8. Bali, Indonezija

Že prej priljubljeni otoški raj je s prihodom družbenih omrežij le še pridobil svojo priljubljenost. Če še ni na vašem seznamu za obisk, mu vsekakor naredite prostor. Bali ima vse. Potešil bo želje ljubiteljev narave in tudi kulture. Očarala vas bo prijaznost domačinov, obenem pa se ne boste mogli nagledati čudovite flore, prelepih templjev, neskončne zelene barve riževih polj, peščenih plaž in kristalno čistega morja.

Šrilanka Foto: Shutterstock

9. Šrilanka

Edinstvena mešanica kulturnih, naravnih in zgodovinskih znamenitosti se skriva v Šrilanki, kjer na obiskovalce čakajo čudovite plaže in znamenitosti, kot je sklana trdnjava Sigiriya. Obiščite ta čudoviti otok, kjer boste našli številne prekrasne kotičke, vredne ovekovečenja s fotografijo.

Foto: Shutterstock

10. Sydney, Avstralija

Nekatere najbolj ikonične in za objavo na družbenih omrežjih primerne destinacije se nahajajo daleč stran od naše domovine, v Avstraliji. Čeprav Sydney slovi po operi in pristaniškem mostu, je v tem mestu tudi več očesu privlačnih plaž in parkov, ki spadajo med najlepše na svetu.