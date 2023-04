Rade potujete? To so najvarnejše države za samostojna potovanja žensk. #video

V svetu se povečuje zanimanje za samostojna potovanja brez spremljevalca in brez partnerja. Čeprav ženske v svetu veljajo za ranljivejšo skupino, pa se tudi med njimi krepi želja po samostojnih potovanjih po svetu. Tu je seznam petih najvarnejših držav za ženske, ki po svetu rade potujejo same. Za ocene držav so vprašali tudi popotnice, ki so države že obiskale, v raziskavi pa so upoštevali tudi podatke WPS (Inštitut Georgetown za ženske, mir in varnost).