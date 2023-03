To so najvišje stavbe na svetu: bodo kmalu zgradili še višje? #video

Človek je skozi celotno zgodovino želel graditi stavbe, ki bi segale visoko v nebo. Preverili smo, katere so trenutno najvišje že zgrajene stavbe na svetu. Te večinoma stojijo na Bližnjem vzhodu in v Aziji.

Na spodnjem posnetku si lahko ogledate že zgrajene stavbe in tiste, ki jih namerava človeštvo še zgraditi v prihodnosti. Med njimi so tudi take, ki jih zaradi preambicioznih načrtov najverjetneje ne bodo nikoli zgradili.

Med najvišjimi stavbami na svetu, ki so se zvrstile od šestega do desetega mesta, so še: Lotte World Tower (554,5 metra), One World Trade Center (541,3 metra), Guangzhou CTF Finance Centre (530 metrov), Tianjin CTF Finance Centre (530 metrov), China Zun (528 metrov).