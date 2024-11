Bojlerji ne bodo prepovedani. "Prehod mora biti za ljudi pravičen."

Ministrstvo za naravne vire in prostor preučuje možnosti za spremembe in dopolnitve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki po novem letu med drugim prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev. Minister Jože Novak je poudaril, da je treba nacionalne cilje glede rabe energije doseči na bolj življenjski način.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu, pravilnik po eni strani zmanjšuje rabo primarne energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, ogrevanje sanitarne vode), po drugi strani pa spodbuja rabo energije iz obnovljivih virov za ta namen. "Nekatere rešitve, ki jih je pripravila prejšnja vlada, niso življenjske in v sedanjem času niso izvedljive," so poudarili.

Prehod na trajnostne rešitve mora biti za ljudi pravičnejši

Ministrstvo zato že preučuje možnosti za spremembo pravilnika. "Doseči je treba ravnovesje med cilji energetske učinkovitosti in realnimi zmožnostmi družbe in uporabnikov. Vzpodbujanje trajnostnih rešitev učinkovite rabe energije v stavbah je nujnost, vendar mora biti izvedljiva na način, da bo prehod za ljudi in gospodarstvo razumen ter pravičen," so zapisali.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je bil sprejet v začetku maja 2022, določa, da uporaba generatorjev toplote, kot so bojlerji, IR-paneli, električni radiatorji in talno gretje, ni dovoljena, v veljavo pa naj bi stopil z novim letom.

Pravilnik je nekaj mesecev pred uveljavitvijo močno razburil javnost, zato so koalicijske stranke v torek pristojne pozvale k spremembi pravilnika.