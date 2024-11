Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno razpravo posredovalo predlog spremembe pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, iz katerega je umaknilo člen, ki je po novem letu predvideval prepoved vgradnje električnih bojlerjev in nekaterih drugih generatorjev toplote. Pripombe sprejemajo do 26. novembra.

Ministrstvo je iz pravilnika črtalo ureditev, ki se nanaša na omejevanje vgradnje električnih naprav za ogrevanje stavb in bojlerjev za pripravo tople sanitarne vode, če električno energijo dobivajo iz javnega električnega omrežja ali drugega vira, kjer električna energija ni pridobljena iz obnovljivih virov energije.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah je bil sprejet v začetku maja 2022 in določa, da uporaba generatorjev toplote, kot so bojlerji, IR-paneli, električni radiatorji in talno gretje, ni dovoljena, v veljavo pa naj bi stopil z novim letom.

Spremembo je v začetku meseca po nasprotovanju omejitvam v javnosti napovedal minister Jože Novak. Kot je tedaj poudaril Novak, je treba nacionalne cilje glede rabe energije doseči na bolj življenjski način.

S črtanjem 17. člena pravilnika tako ni več omejitev glede ponovne vgradnje električnih bojlerjev v obstoječe stavbe, če gre za vzdrževalna dela.

Načrti ministrstva in spodbude

Pravilnik dovoljuje neposredno rabo električne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, če gre za vzdrževanje stavbe, saj besedilo naslavlja le novogradnje in (celovite) rekonstrukcije. Dodana je tudi izjema za primere, ko pri rekonstrukciji vgradnja generatorjev toplote in naprav za pripravo tople sanitarne vode ni tehnično izvedljiva.

Prav tako je dovoljena zamenjava plinske kurilne naprave v nekondenzacijski (tehnično zastareli, a v praksi obstoječi) izvedbi, če gre za začasno in nujno rešitev, kar odpravlja morebitne zadrege menjav peči in (pretočnih) plinskih bojlerjev v večstanovanjskih stavbah.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo medtem za zasledovanje cilja glede zmanjševanja rabe energije za delovanje tehničnih stavbnih sistemov v obstoječih stavbah pripravlja rešitve za zagotovitev dodatnih finančnih spodbud za zamenjavo obstoječih naprav z učinkovitejšimi rešitvami priprave tople sanitarne vode. Dodatna finančna sredstva za spodbude bodo med drugim zagotovili prek Eko sklada in socialnega načrta za podnebje.