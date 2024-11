Vlada o predlogu novele zakona o urejanju prostora

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so pred mesecem dni spomnili, da 23 občin še nima sprejetega prostorskega načrta, kar pomeni, da na območju teh občin z letom 2025 izdaja gradbenih dovoljenj ne bi bila več mogoča. Do konca januarja 2025 bodo morale te občine sprejeti terminski plan priprave načrta in ga objaviti na svoji spletni strani.

Po osnutku predloga novele zakona bi se do konca leta 2026 podaljšal tudi rok veljavnosti prostorskih ureditvenih pogojev, sprejetih na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.