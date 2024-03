V tokratnem prispevku na temo aktivnega državljanstva vam bomo korak za korakom pojasnili, kako lahko v zemljiški knjigi poiščete nepremičnino in preverite njeno lastništvo. Razkrivamo tudi nekaj naprednejših možnosti v zemljiški knjigi in evidenci nepremičnin, da boste lahko sprejeli informirano odločitev o nakupu ali najemu nepremičnine oziroma preverili, ali je z vašimi nepremičninami vse tako, kot mora biti.

Ker menimo, da opolnomočenje državljanov v prvi vrsti ne pomeni le to, da jih seznanimo z njihovimi pravicami, temveč jih opremimo z znanjem, s pomočjo katerega lahko sprejemajo informirane odločitve, bo tokratni prispevek namenjen vprašanju, kako lahko v svojo prid izkoristimo evidence nepremičnin, s katerimi se v življenju verjetno sreča vsak od nas.

A da se vam pri tem ne bo treba zanašati na znanje drugih, ki vas lahko tudi ogoljufajo, vam bomo korak za korakom pokazali, kako prek spleta preveriti lastništvo v zemljiški knjigi in za bonus po poti ugotoviti, kakšna je namenska raba vaše nepremičnine ter ali so z njo povezane kakšne omejitve v prostoru.

1. korak: registrirajte se na spletni strani elektronske zemljiške knjige

Foto: portal e-sodstvo

Na spletni strani zemljiške knjige kliknite na povezavo, ki vas bo vodila do portala e-sodstvo.

Foto: portal e-sodstvo

Izberite prijavo kot registriran uporabnik.

Foto: portal e-sodstvo Izberite možnost nov uporabnik.

Foto: portal e-sodstvo

Na novi podstrani boste vpisali svoje ime, priimek in elektronski naslov.

Na elektronski naslov boste prejeli generirano geslo, s katerim se boste nato lahko vpisali v elektronsko zemljiško knjigo.

Na spletni povezavi e-sodstvo boste nato tako kot prej izbrali možnost prijave kot registriran uporabnik, namesto opcije nov uporabnik pa vpisali svoj elektronski naslov in geslo, ki ste ga na elektronski naslov prejeli od portala e-sodstvo.

Foto: portal e-sodstvo V naslednjih dveh korakih boste najprej izbrali e-opravila kot registriran uporabnik in …

Foto: portal e-sodstvo … eZK-opravila (portal omogoča še marsikaj, ampak o tem kdaj drugič).

Foto: portal e-sodstvo

Ko boste uspešno prepisali znake in s tem prestali varnostno preverjanje, boste končno pristali v elektronski zemljiški knjigi.

Tu boste lahko preverili zemljiškoknjižno stanje nepremičnine, ampak za to boste potrebovali različne podatke o nepremičnini, kot so na primer katastrska občina, v katero ta nepremičnina spada, parcelna številka, ID nepremičnine, številka stavbe, številka posameznega dela stavbe …

Če te podatke že imate, lahko naslednji korak preskočite.

2. korak: kje izbrskati podatke o nepremičnini?

V tem koraku bo na trenutke potrebnega nekaj detektivskega dela. Spletnih strani s podatki o nepremičninah je več, najuporabnejši so praviloma prostorski portali večjih občin, a ker članek pišemo za vseslovensko publiko, si dajmo pomagati s portalom e-prostor.

Foto: e-prostor Po vstopu v aplikacijo lahko začnete iskati podatke o nepremičninah. Ker je najlažje, bomo najprej pogledali, kako do podatkov o zemljiščih in stavbah.

Foto: e-prostor

Za iskanje podatkov o zemljiščih v zemljiški knjigi boste potrebovali podatka o katastrski občini in parcelni številki, za iskanje podatkov o stavbi (na primer družinski hiši) pa poleg podatka o katastrski občini še podatek o številki stavbe.

Načinov, kako do omenjenih podatkov, je več. Nepremičnine lahko iščete s povečevanjem in brskanjem po zemljevidu, lahko pa si prej pomagate tudi s tem, da v polje Iskanje vpišete kakšen bližnji naslov.

Foto: e-prostor

Če iščete podatke za zemljišče in na njem stoji stavba s hišno številko, bo še toliko lažje. Naslov, na primer Tratnikova ulica 12 v Ljubljani, boste vpisali v polje Iskanje, kliknili na iskalni zadetek, nato pa se vam bo zemljevid povečal do izbrane nepremičnine.

Podatki o katastrski občini, številki stavbe in parcele se vam bodo prikazali na več mestih: na primer s klikom v zavihku na zemljevidu ter že med podatki v zadetkih na desni strani spletne strani.

Za zemljišče, na katerem stoji stavba z naslovom Tratnikova ulica 12, lahko izvemo, da je v katastrski občini 1753 Vižmarje, parcelna številka pa je 631/48. Dobili boste tudi podatke o kvadraturi parcele, na kateri stoji ta stavba, v tem primeru ta znaša 300 kvadratnih metrov.

Če iščete podatke za stavbo, bo iskanje podobno. Za že prej omenjen naslov izvemo, da je številka stavbe 966, katastrska občina pa je seveda ista kot pri zemljišču.

Če naslova ne poznate, si lahko pomagate s kakšnim znanim naslovom (občinske stavbe, znane trgovine, gostilne ipd.), nato pa na zemljevidu poiščete pravo stavbo. Pri tem si lahko pomagate tudi z aplikacijo Google Maps in Google Street View.

Zahtevnejše je iskanje podatkov, ki jih boste za vpogled v zemljiški knjigi potrebovali pri stanovanju, sploh če je to v veliki stavbi z več stanovanji.

Če točnega naslova stavbe, v kateri je stanovanje, ne poznate, ga boste morali najti tako, kot smo svetovali pri zemljiščih in stavbah. Če pa točen naslov imate, ga vpišite v polje Iskanje in kliknite na pravi zadetek.

Foto: e-prostor

Kot primer vzemimo enega večjih blokov v Ljubljani na naslovu Preglov trg 12. Iskanje nam bo vrnilo podatka o katastrski občini (1730) in številki stavbe (1644) ter o tem, na kateri parceli stoji ta stavba. A mi potrebujemo še podatek o delu stavbe (delov je ogromno, saj ne gre samo za stanovanja, temveč tudi za kleti, skupne prostore, parkirna mesta, če so v bloku, in podobno).

V tem primeru vidimo, da je stanovanj na tem naslovu kar 253, razporejena pa so v kar 14 etažah.

Foto: e-prostor

Posamezni deli stavbe so navedeni med rezultati desno spodaj, s klikom na vsak posamezni del pa se razkrijejo podatki o dejanski rabi dela (stanovanje, poslovni prostor, klet …), uporabni in neto površini ter etaži, v kateri je.

Vzemimo na primer del stavbe 50 na naslovu Preglov trg 12. Ugotovimo, da je v 7. etaži (ker je 2. etaža pritličje, gre za 5. nadstropje), ima 61 kvadratnih metrov uporabne in 69,5 kvadratnega metra neto tlorisne površine.

Iskanje določenega dela v tako veliki stavbi je mukotrpno, a če poznamo podatek o nadstropju in površini, ni povsem nemogoče.

3. korak: iskanje po elektronski zemljiški knjigi

Oboroženi s ključnimi podatki se lahko lotimo preverjanja podatkov o lastništvu in morebitnih drugih podrobnostih v elektronski zemljiški knjigi.

Foto: portal e-sodstvo

Po prijavi in varnostnem preverjanju boste pristali v elektronski zemljiški knjigi. Najosnovnejše iskanje je redni izpis iz zemljiške knjige.

Najlažje pa je najti podatek za zemljišče. Način vnosa je po ID-znaku, tip nepremičnine je zemljiška parcela, v polje katastrska občina vpišemo številko občine, v polje parcelna številka pa seveda parcelno številko. S klikom na gumb Prikaži v PDF-obliki bomo po pravilno vpisanih podatkih prejeli zemljiškoknjižni izpisek v PDF-obliki.

Foto: portal e-sodstvo

Če na primer iščemo podatke o zemljišču, kjer stoji hiša na Tratnikovi ulici 12, iz zemljiškoknjižnega izpiska ugotovimo, da je to zemljišče v lasti ene fizične osebe (osebne podatke smo izbrisali), na zemljišču ni vpisane nobene plombe, kar pomeni, da zanj ne teče noben postopek (kakšna izvršba, spor, sprememba lastništva …), na zemljišču tudi ni vpisane nobene hipoteke.

Če bi kakršnakoli plomba obstajala, bi lahko tudi to zadevo preverili v zemljiški knjigi, ampak se bomo tokrat osredotočili na osnove.

Če bi želeli preveriti še podatke o hiši na tem zemljišču, bi v zavihku pod tip nepremičnine morali izbrati stavba, nato pa vpisati katastrsko občino in številko stavbe. V tem primeru je skoraj gotovo lastnik isti, tudi na hiši pa ni plomb ali hipotek.

Za iskanje podatkov o stanovanju moramo kot tip nepremičnine izbrati posamezni del stavbe, nato pa poleg katastrske občine in številke stavbe vpisati še številko posameznega dela.

Foto: portal e-sodstvo

Foto: portal e-sodstvo

Poglejmo na primer izpisek za stanovanje na Preglovem trgu 12, ki smo ga omenjali. Tudi v tem primeru na nepremičnini ni vpisanih nobenih plomb ali hipotek, je pa izpisek precej daljši, ker so v njem navedeni tudi posamezni deli (skupni deli) stavbe, ki pripadajo tako temu kot tudi preostalim stanovanjem.

Če bi še malo bolj raziskali nepremičnino, lahko preverite še zgodovinski izpis iz zemljiške knjige (drugi zavihek), iz katerega je na primer razvidno, kdo so bili nekdanji lastniki, kateri (zdaj zaključeni ali ne) postopki so tekli v zvezi z nepremičnino in podobno.

Bonus: namenska raba in omejitve v prostoru

Že v začetku članka smo omenili, da imajo mnoge velike občine zelo podrobne prostorske portale, ki poleg osnovnih podatkov o nepremičninah razkrivajo še marsikaj več.

Eden takih je na primer portal ljubljanske občine Urbinfo.

Na tem portalu lahko denimo izveste namensko rabo zemljišč, na primer, ali so ta zazidljiva, preverite prostorske akte, ki urejajo gradnjo, najdete pogoje gradnje na določenem območju, na primer, kakšna je lahko višina objekta, kakšen tip objekta je dovoljen, koliko je lahko pozidano zemljišče in še mnogo več.

Foto: Urbinfo

Nepremičnine lahko iščemo prek zemljevida ali iskalnika, kamor lahko vpišemo naslov ali pa podatke o parcelni številki in katastrski občini.

Podatke o namenski rabi in pogojih gradnje na primer dobimo s klikom na zavihek OPN – izvedbeni del, označimo ikono namenska raba prostora in kliknemo na zemljišče. Po kliku se nam odpre okence z vsemi podatki in nadaljnimi povezavami do prostorskih aktov.

Na tem in podobnih portalih so zbrani še mnogi drugi podatki, denimo o poplavni in potresni varnosti (s kartami), hrupu, plazovih, vodovarstvenih območjih, načrtovanih cestah in drugih komunalnih naložbah, lokacijah načrtovanih šol, vrtcev in podobno.