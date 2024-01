Vam sosedsko nesoglasje povzroča sive lase?

Oglasno sporočilo

V današnjem okolju se srečujemo z različno dobrimi odnosi s svojimi sosedi. In čeprav je znan pregovor, da je dober sosed zlata vreden, se marsikdaj znajdemo v položaju, ko nas tudi bremenijo. Včasih lahko že drobne stvari, kot je namestitev meje ali neprimerno zasajeno drevo, povzročijo spore med sosedi. Splošno pravno pravilo pravi, da so pravice posameznikov omejene samo, ko te vplivajo na pravice drugih. To pomeni, da so tudi vaše lastniške pravice in njihova izvrševanja omejeni s pravicami vaših sosedov.

SOSEDSKI SPOR ZARADI MEJE

Eden najbolj pogostih razlogov sosedskih sporov je prav meja. S sosedom smo lahko v sporu, ker ta seka naš gozd, kosi našo travo ali pa je na naši strani meje celo postavil ograjo. Ponavadi je res tako, da se pomena urejenih parcelnih mej zavedamo šele, ko naletimo na težave. Le urejena meja parcele namreč zagotavlja ustrezno pravno varnost. Vse pravice se namreč na urejeni meji končajo in začnejo.

MEJNE OGRAJE, ŽIVA MEJA, DREVESA …

Kako je z drevesom, ki raste na meji? Plodovi tega drevesa se po enakih delih delijo med soseda. Če pa z vašega drevesa padejo plodovi na sosedova tla, so plodovi njegovi. Sosed ima tudi pravico do tega, da odstrani veje, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine. Enako velja tudi za korenine, ki rastejo v njegovo nepremično, pri čemer pa je pomembno, da to lahko stori le, če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine. Sosed ima prav tako pravico zahtevati, da se drevo na skupne stroške odstrani, če ga ovira pri rabi njegove nepremičnine.

Pogost vzrok medsosedskih sporov so tudi ograje. Za postavitev ograje je potrebno soglasje obeh mejašev. V primeru takega soglasja se lahko ograja postavi tudi na mejo, sicer pa je potreben odmik od meje vsaj 50 centimetrov. Gradbeni zakon pri tem določa, da so vse ograje, nižje od 2,20 metra, enostavni objekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Ograje, visoke med 2,2 metra in 3,5 metra, pa že sodijo med nezahtevne objekte, za katere je gradbeno dovoljenje potrebno.

UPORABA POVRŠIN – SLUŽNOSTNA IN NUJNA POT

Služnost poti je pravica, ki jo lastnik nepremičnine daje drugi osebi, da prehaja prek njegove nepremičnine. Ta pravica se običajno določi s pogodbo ali drugim pravnim dejanjem in je odvisna od soglasja lastnika služnostne nepremičnine. Pomembno je, da se ta dogovor tudi vpiše v zemljiško knjigo, saj se v primeru spora lažje dokazuje, kako je bil dogovor sestavljen.

Nujna pot je pravica, ki se podeljuje lastniku nepremičnine, da se lahko prek druge nepremičnine prebija do javne poti ali druge svoje nepremičnine, če nima druge možnosti za dosego tega cilja. Za uveljavljanje nujne poti morajo biti izpolnjeni posebni in strožji pogoji, npr. dokaz, da ni drugih dostopnih poti in da bi lastnik brez nujne poti utrpel precejšnjo škodo.

DOLOČITEV IN PRENEHANJE NUJNE POTI

Sprti strani se lahko ne strinjata o poteku nujne poti, pa tudi o tem, ali je ta sploh res potrebna. Stvarnopravni zakonik (SZ) pravi, da mora nujna pot potekati tako, da čim manj obremeni tujo nepremičnino oziroma čim manj ovira njeno uporabo. Prav tako določa, da je za nujno pot upravičenec zavezancu dolžan plačati primerno nadomestilo. Pogosta je tudi želja po prenehanju nujne poti na lastnikovi parceli. Če ima sosed drug dostop do javne ceste, potem nujna pot ni več potrebna, zato se jo lahko odpravi ali spremeni.

NEUREJENOST SOSEDOVE PARCELE

Včasih nas moti dejstvo, da naš sosed ne vzdržuje svoje nepremičnine, ki je poleg naše. To ne predstavlja le estetske težave, temveč ima lahko tudi škodljive učinke, na katere se lahko sklicujete. V takih situacijah bi bilo smiselno, da od soseda najprej zahtevate, naj uredi svojo nepremičnino, in to zahtevo zapišete. Za pripravo takšne zahteve se posvetujte s pravnikom, ki bo lahko pripravil učinkovito pravno veljaven dokument. Če se sosed na zahtevo ne odzove, imate možnost, da se obrnete na pristojni inšpektorat za kmetijstvo, mogoča je tudi civilna tožba proti lastniku, saj mora ta po 75. členu stvarnopravnega zakonika (SPZ) pri uporabi njegove nepremičnine opuščati vsa dejanja in odpravljati vzroke, ki izhajajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo sosednjih nepremičnin.

