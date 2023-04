Pet glavnih jedi, ki ne smejo manjkati v velikonočni košari #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katoličani in evangeličani danes obeležujejo veliki petek, ko je po zapisih iz Svetega pisma Jezus trpel in umrl na križu. Jutri, dan pred veliko nočjo, se bodo katoličani tradicionalno zbrali v cerkvah ali ob kapelicah, kjer se bodo udeležili blagoslova velikonočnih jedi, ki so v košarah s posebnim razlogom. Vsaka izmed jedi predstavlja del zgodbe o Jezusovem trpljenju. Izbrali smo najpomembnejših pet jedi, ki ne smejo manjkati v vaši košari.