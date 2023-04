Specialiteta, ki na velikonočni mizi ne sme manjkati.

Sestavine:

1 kg dimljene šunke

1 čebula

2 stroka česna

poper v zrnu

Za testo

550 g gladke moke

1 žlica soli

200 ml mlačnega mleka

20 g svežega kvasa

1 žlica sladkorja

30 ml stopljenega masla

150 ml mlačne vode

Postopek:

Šunko dajte v velik lonec, zalijte jo z vodo ter dodajte čebulo, česen in poper v zrnu. Kuhajte jo okoli pol ure (ni treba, da je popolnoma kuhana), odstavite z ognja in jo pustite, da se ohladi v vodi.

Moko zmešajte s soljo in v sredini zmesi naredite vdolbino. V drugi posodi zmešajte kvas, sladkor in mleko ter zmes prelijte v vdolbino, ki ste jo naredili v moki. Pokrijte in pustite deset minut, da se kvas aktivira in naraste. Nato v vdolbino dodajte stopljeno maslo, začnite postopoma dolivati vodo in pri tem mešajte s kuhalnico, nato zamesite testo. Na toplem ga pustite počivati pol ure, da vzhaja.

Vzhajano testo rahlo premesite, nato pa razvaljajte v kvadrat oziroma pravokotnik, odvisno od tega, kakšne velikosti in oblike je šunka. Postavite jo na testo in jo zavijte vanj. Robove testa rahlo zmočite, da jih boste lažje zalepili. Pustite, da počiva in vzhaja še 20 minut. V tem času pečico segrejte na maksimum in vnjo postavite ognjevarno ali litoželezno posodo s pokrovom, da se segreje.

Ko testo (s šunko) drugič vzhaja, segreto posodo pazljivo vzemite iz pečice, vanjo dajte šunko v testu, pokrijte in pecite okoli 40 ali 50 minut. Nato posodo vzemite iz pečice, šunko v testu premažite z vodo, temperaturo pečice zmanjšajte na 200 stopinj Celzija in šunko v odkriti posodi vrnite v pečico. Pecite še kakšnih 20 minut, pri tem šunko v testu vsakih od pet do sedem minut premažite z vodo. Vzemite iz pečice in pustite, da se šunka v testu najprej 15 minut hladi v posodi, nato jo vzemite iz nje in postavite na rešetko, da se ohladi do konca.

