Simpatična sladica, ki je bo hitro zmanjkalo.

Sestavine:

300 g moke,

250 g masla,

50 g jedilne čokolade,

100 g mletih orehov,

100 g sladkorja v prahu,

lešnikov namaz.

Postopek

Moko, maslo, stopljeno čokolado, mlete orehe in sladkor v prahu zgnetite v testo in ga dajte v hladilnik za eno uro. Modelčke za orehe napolnite s testom in jih pecite 15 minut pri 180 stopinjah Celzija. Ko so pečeni, jih stresite iz modelčkov in počakajte 10 minut, da se malo ohladijo. Nato prvo polovico namažite s pol žličke lešnikovega namaza, pokrijte z drugo polovico in narahlo stisnite. Čokoladni orehi z lešnikovim namazom so pripravljeni.

Oglejte si še: