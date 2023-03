Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

300 ml sladke smetane

200 ml kisle smetane

kozarec vloženih češenj

baby piškoti

sladkor po okusu

Postopek:

Stepite sladko smetano, dodajte sladkor ter kislo smetano in zmešajte. V stekleno nizko posodo ali kozarce naložite plast baby piškotov in jih zalijte s češnjevim sokom. Na njih namažite plast zmesi smetane in jo posujte z vloženimi češnjami. Ponovite, da porabite vse sestavine. Ohladite v hladilniku, nato postrezite.

