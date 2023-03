Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sestavine:

Testo

250 g gladke moke

1 jajce

100 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

100 g masla

1 pecilni prašek

Nadev

1 prašek za vaniljev puding

500 ml mleka

3 žlice sladkorja

1 kisla smetana

2 vaniljeva sladkorja

2 jabolki

cimet

Postopek:

Iz moke, jajca, sladkorja, vaniljevega sladkorja, stopljenega masla in pecilnega praška zamesite testo. Odtrgajte manjši kos in oba postavite v hladilnik.

Skuhajte puding in mu primešajte kislo smetano. Jabolki olupite in narežite na koščke ter jih popražite na malo masla. Dodajte sladkor, vaniljev sladkor in cimet ter kuhajte deset minut, pri čemer občasno premešajte.

Testo vzemite iz hladilnika, večji kos razvaljajte in z njim obložite namaščen pekač. Prelijte z zmesjo pudinga in kisle smetane ter obložite s kuhanimi jabolki. Potresite z malo cimeta in vaniljevim sladkorjem, nato pa čez naribajte testo, ki ste ga prihranili na začetku. Pecite pri 180 stopinjah Celzija okoli 45 minut.