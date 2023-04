Dišeč in sladek kruhek, ki na velikonočni mizi ne sme manjkati.

Sestavine:

1 kg gladke moke

2 zavitka svežega kvasa

250 g sladkorja

200 g masla

8 rumenjakov

4 beljaki za testo

2 beljaka za premaz

lupinica ene limone in dveh pomaranč

sok polovice limone

2 dl mleka

2 zavitka vaniljevega sladkorja

2 žlici ruma

pest rozin (če jih ne marate, jih lahko izpustite)

Postopek:

Kvas nadrobite v deciliter toplega mleka in dodajte žlico sladkorja ter potresite z malo moke. Postavite na toplo, da naraste.

V posodo stresite moko, v drugi posodi penasto zmešajte sladkor in rumenjake, limonino in pomarančno lupinico ter vaniljev sladkor, v tretji posodi pa štiri beljake s ščepcem soli stepite v čvrst sneg. Rozine namočite v rumu in malo vode, da se zmehčajo, maslo sobne temperature zmešajte v kremo in segrejte deciliter mleka.

V posodo z moko dodajte kvasno mešanico, nato rumenjake s sladkorjem, pa maslo, sneg, mleko in odcejene rozine ter zmešajte v testo s kuhinjskim mešalnikom s spiralnim nastavkom. Mešajte, dokler ne dobite mastnega testa, ki ni več lepljivo. Če je treba, mu dodajte malo moke.

Testo pokrijte s krpo in postavite na toplo, da vzhaja do dvojnega volumna. Nato ga razdelite na štiri dele in iz njih oblikujte kruhke ter jih znova postavite na toplo, da vzhajajo do dvojne velikosti. Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.

Z ostrim nožem po vrhu vsakega kruhka zarežite v obliki križa. Postavite jih na pekač, obložen s papirjem za peko, med njimi naj bo dovolj razmika, saj bodo še narasli. Pecite jih okoli pol ure, nato jih vzemite iz pečice, premažite z beljakom in potresite z grobim sladkorjem ter še za deset minut postavite v pečico.

