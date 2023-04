Ideje za tiste, ki so že malo naveličani šunke in pirhov

Žurek (Poljska)

Ta krepka in nasitna juha, ki velja za eno najbolj značilnih velikonočnih jedi na Poljskem, je sestavljena iz ržene moke, klobase, korenja, bazilike in drugih začimb. Postrežejo jo s trdo kuhanimi jajci in pogosto v skledici iz kruha. Na veliko soboto gredo družine v cerkev po blagoslov hrane, ki jo bodo naslednji dan zaužile, in s seboj odnesejo tudi sestavine za žurek.

Foto: Guliverimage

Fanesca (Ekvador)

Še ena bogata juha z velikonočnega jedilnika ima pisano sestavo. Vsebuje kose soljene polenovke, med preostalimi sestavinami pa so še buče, stročnice, mleko, trdo kuhana jajca in različne začimbe. Vrsta in količina sestavin se razlikuje med regijami in posameznimi gospodinjstvi, v idealnem primeru pa mora vsebovati 12 vrst stročnic in žit, ki simbolizirajo 12 Kristusovih apostolov.

Foto: Shutterstock

Le Gigot d ́Agneau Pascal (Francija)

V središču francoske velikonočne mize je jagnje, ki simbolizira Kristusa, božje jagnje, ki je žrtvoval svoje življenje, da bi rešil svet. Le Gigot d’Agneau Pascal je jagnječja krača, pečena in postrežena s stročjim fižolom in gratiniranim krompirjem. Začimbe, ki sodijo zraven, so poleg soli in popra še česen, rožmarin, žajbelj, sivka in timijan.

Foto: Shutterstock

Pizza Chiena (Italija)

Ta neapeljska velikonočna jed se precej razlikuje od tradicionalne pice, po videzu bolj spominja na slano pito. Njeno testo vsebuje zaseko, nadevi pa so različni: lahko vsebuje suhomesne izdelke (pršut, šunka, salama in podobno), različne vrste sirov in drugih mlečnih izdelkov (albuminska skuta, mocarela, provolone, parmezan in podobno) ali pa jajca. Po tradiciji ga pripravljajo na veliki petek in zaužijejo na veliko soboto.

Foto: Shutterstock

Pasca (Romunija)

To je ena najbolj priljubljenih velikonočnih jedi v Romuniji, ki pa ima poganski izvor. Pasca je sladek kruh iz skute in rozin, je okrogle oblike in zlate barve. Simbolizira sonce in vnovično rojstvo narave spomladi. Romuni na veliko soboto doma pripravijo kruh, da ga odnesejo blagoslovit k velikonočni nedeljski maši. S tem naj bi si zagotovili obilje in blaginjo.

Foto: Shutterstock

Torta Pascualina (Argentina)

Pita Pascualina, ki jo za veliko noč ponudijo v Argentini, pravzaprav izvira iz Ligurije v severni Italiji. Je slana jed, polnjena s špinačo, artičokami, peteršiljem, skuto in celimi kuhanimi jajci. Zadnja simbolizirajo velikonočno Kristusovo vstajenje.

Foto: Shutterstock

Čakapuli (Gruzija)

Čakapuli je značilna gruzijska velikonočna jed, sestavljena iz jagnječje enolončnice na osnovi belega vina, pehtranovih listov, tkemalija (omake iz trpkih, še nezrelih sliv in začimb), drobnjaka in zelene paprike. Jed postrežejo vročo, zraven jedo kruh.

Foto: Shutterstock