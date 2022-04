Slastna velikonočna šunka v testu

Čeprav je tudi skromen velikonočni zajtrk po svoji duši bogat, pa se mize na velikonočno nedeljo navadno šibijo pod težo številnih dobrot, katerih okus popestri tudi živahno vzdušje, ki nam pričara topel občutek domačnosti. Čeprav je komercialni zmagovalec božič, pa je v krščanskem svetu velika noč pomembnejši praznik. Pomeni konec 40-dnevnega posta, ta se začne dan po pustnem torku. Tako ni presenetljivo, da so mize na velikonočno nedeljo že za zajtrk polne najrazličnejših dobrot.

Na mizi vsekakor ne smejo manjkati pirhi, ki jih navadno pobarvamo že kakšen dan prej. Postrežemo jih olupljene in narezane na četrtine. Zraven ponudimo na tanke kose narezano potico in šunko ter nastrgan hren, ki je lahko pekoč ali nepekoč, odvisno od naših želja. Za bolj bogato mešanico okusov se k tradicionalnim dobrotam dobro podajo tudi na krhlje narezana jabolka ter pomaranče. Po želji lahko dodate kruh in druge jedi, za otroke morda celo čokoladna jajca.

Zakaj pa ne bi za tokraten nedeljski zajtrk šunke postregli na malo drugačen način? Ustrezno pripravljena in začinjena šunka v testu ima izjemen okus, hkrati pa sta tako šunka kot tudi testo, v katero jo ovijemo, izjemno sočna. Postrežena z bučnim oljem Oljarne Jeruzalem Sat bo prava poslastica za brbončice vseh, ki jo bodo okusili.

Ob osredotočenosti na nedeljski zajtrk lahko hitro zmanjka časa za razmislek o kosilu, čeprav je tudi ta pomemben del velikonočne tradicije. Ne glede na to, ali boste po razkošnem zajtrku pripravljali tudi obilno kosilo, smo poiskali predlog za kraljevsko solato, ob kateri si boste obliznili vse prste. Zaradi raznolikih sestavin, ki jih potrebujemo, da tako solato pripravimo, jo lahko postrežemo kot samostojno jed, ki se bo še kako prilegla po že tako obilnem zajtrku. Če pa se ne moremo upreti kompleksnejšemu kosilu, lahko takšno solato še vedno postrežemo kot prilogo.

Kraljevska solata, za pripravo katere si lahko recept preberete v nadaljevanju članka, je sestavljena tudi iz trdo kuhanih jajc ter pečene pancete. Na veliko noč lahko torej za njeno pripravo uporabite tudi že kuhane pirhe, namesto pancete pa se bo odlično prilegla že omenjena šunka v testu.

Kraljevska solata s stročnicami, jajci in pečeno panceto

Sestavine:

čičerika,

rdeči fižol,

rdeči fižol, rjavi fižol,

koruza,

manjši koromač,

100 g rukole,

100 g motovilca,

2 jajci,

nekaj rezin hamburške slanine ali šunke,

10 češnjevih paradižnikov,

limonin sok,

bučno olje Oljarne Jeruzalem SAT ter

ter sol.

Priprava

Koromač očistite, narežite na rezine in skuhajte v slanem kropu. Nato ga odcedite in ohladite. Jajca skuhajte, ohladite in narežite na polovico. Uporabite lahko tudi že predhodno kuhana velikonočna jajca. Pripravite stročnice in koruzo. Rukolo in motovilec očistite in operite. Češnjeve paradižnike operite in prerežite na polovico.

Hamburško slanino narežite na manjše, malce debelejše rezine in jih opecite. Uporabite lahko tudi po zgornjem receptu pripravljeno šunko v testu. Na večji servirni krožnik razdelite vse sestavine, ki naj se med seboj ne mešajo. Nazadnje dodajte še rezine pečene slanine ali šunke.

Zelenjavo solite, pokapljate z nekaj limoninega soka ter prelijte z bučnim oljem Oljarne Jeruzalem SAT.