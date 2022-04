Veseli velikonočni prazniki se začnejo z okusno hrano

Oglasno sporočilo

Pomlad je v polnem razmahu, velika noč je skoraj tu in kmalu se bomo končno lahko družili v krogu svojih najdražjih. Velika noč je nekaj posebnega, še posebej če imate doma majhne otroke, je to popoln čas v letu, da se kot družina zabavate in si ob okusni hrani ustvarite nekaj veselih spominov. Za vas smo pripravili štiri preproste recepte za popolno velikonočno malico, ki jih lahko pripravite v samo eni napravi – cvrtniku na vroč zrak Philips Airfryer .

Poglejte si video, kjer uporabljamo Airfryer za pripravo okusnih jedi, poustvarjanje receptov doma pa je popoln način, da začnete svojo letošnjo veliko noč. Vsi recepti so zapisani pod videom.

Svetle in barvite štručke

Preprost recept za preproste štručke iz samo treh sestavin, z jajcem v sredini za velikonočni pridih. Barvanje jajc je fantastična velikonočna dejavnost za vso družino, za barvanje pa lahko uporabite naravne barve. Če uporabite bela jajca, lahko z nasekljano rdečo peso lupine obarvate živo vijoličasto ali uporabite kurkumo za sončno rumeno barvo. Recept za izdelavo štručk pa ne bi mogel biti preprostejši in všeč vam bo vonj po sveže pečenem kruhu, ki bo napolnil vaš dom.

Priprava štručk vam bo vzela samo 20 minut, potrebujete pa le nekaj sestavin.

Sestavine: 180 g bele moke 180 g jogurta 2 g pecilnega praška 1 čajna žlička soli 1 srednje veliko jajce 1 čajna žlička sezama Zmešajte skupaj moko, jogurt, pecilni prašek in sol v srednje veliki posodi. Ko zamešate testo, ga prenesite na pomokano površino in razdelite na šest enakih delov. Oblikujte vsak del testa v kroglo in naredite luknjo v sredini s svojimi palci. Z jajcem nato premažite štručke in posujte s sezamom. Vse skupaj prestavite v Airfryer in pecite 180 stopinj Celzija za deset minut, dokler niso štručke zlato zapečene in hrustljave.

Okusna zelenjavna fritata

Naslednji recept je za fritato z zeleno zelenjavo in feta sirom. Preprosta in okusna jed je popoln način za uporabo zelenjave, ki jo imate doma. Naš recept kombinira jajca s špinačo, mlado čebulo, grahom in sirom feta. Jed, ki je preprosto slastna za zajtrk, malico ali kadarkoli si jo zaželite!

Za pripravo fritate potrebujete približno 50 minut, po našem receptu pa je bo dovolj za štiri porcije.

Sestavine: 150 g zamrznjenega graha 100 g špinačnih listov 5 mladih čebulic 10 g mete 80 g sira feta 6 jajc 1 čajna žlička curryja 0,5 čajne žličke sveže mletega popra 1 jedilna žlica oljčnega olja 10 g pinjol Najprej pustite grah na sobni temperaturi, da se odtali. Medtem fino nasekljajte špinačo, mlado čebulo in meto. Razrežite sir feta na en centimeter velike kocke. V veliki skledi zmešajte jajca s feto, špinačo, čebulo, meto in grahom. Zraven primešajte še curry in poper. Namastite dodatek za peko za Airfryer z olivnim oljem. V posodo nato prelijte mešanico in jo posujte s pinjolami. Postavite posodo v Airfryer in ga nastavite na 170 stopinj Celzija za 30 minut, dokler ni fritata zlato zapečena.

Ocvrta polnjena jajca

Za našo tretjo jed smo pripravili tradicionalna trdo kuhana jajca na drugačen način. Beljakom smo naredili hrustljavo oblogo in jih prelili z mešanico rumenjakov. Ti okusni prigrizki so videti tako dobri, kot so okusni, in so popoln način za nadaljevanje tematike jajc na vaši velikonočni malici. Za pripravo potrebujete 30 minut in hkrati boste lahko pripravili šest porcij.

Sestavine: 7 jajc 20 g običajne moke 30 g krušnih drobtin malo olja v razpršilu 36 g grškega jogurta 1 jedilna žlica limoninega soka 2 ščepa soli 1 ščep mletega popra 1 ščep čilija v prahu 20 g redkvic snop drobnjaka V vreli vodi kuhajte šest jajc osem minut. Lahko jih postavite tudi v Airfryer na 120 stopinj Celzija za 15 minut, kjer se bodo prav tako trdo skuhala. Ko se ohladijo, jih olupite. Prerežite jajca na pol, odstranite rumenjake in jih postavite v skledo. Kuhane beljake postavite na stran. Na enem krožniku si pripravite moko, na drugem krušne drobtine. V manjši skledi razžvrkljajte preostalo jajce z vilicami. Postavite polovičke kuhanih beljakov v moko, nato v jajce – poskrbite, da pride jajčna mešanica tudi v sredino, kjer je bil rumenjak. Nato prestavite jajca v drobtine in jih povaljajte iz vseh strani. Poškropite polovičke jajc z oljem in jih postavite v košaro Airfryerja. Nastavite temperaturo na 180 stopinj Celzija za osem minut. Medtem ko se jajca hladijo, pripravite nadev. Potlačite kuhane rumenjake z vilicami in jim primešajte grški jogurt, sol, poper, čili in limonin sok. Uporabite dresirno vrečko in okrasite ocvrte polovičke beljakov s kremo. Okrasite z redkvicami in drobnjakom.

Sočna in okusna korenčkovo-jabolčna torta

Predpostavljamo, da imate vedno nekaj korenja v hladilniku, zato je korenčkova torta popolna sladica za konec obroka. Naribano jabolko doda naravno sladkost in ohrani sočnost, tako da boste uživali v torti, ki je izredno sočna in okusna.

Za pripravo šest porcij potrebujete 40 minut. Sestavine: 100 g običajne bele moke 40 g sladkorja 6 g pecilnega praška 1 ščep soli 2 jajci 60 ml sončničnega olja 115 g korenja 60 g jabolk 100 g kremnega sira 120 g grškega jogurta 20 g mandljevih lističev V srednje veliki posodi zmešajte moko, sladkor, pecilni prašek in sol. Dodajte olje in jajca v skledo. Uporabite metlico za stepanje, da nastane masa za torto. Nato olupite ter nastrgajte jabolka in korenje. Oboje dodajte v skledo in dobro zmešajte. Pomokajte posodo za peko v Airfryerju in vanjo ulijte mešanico. Postavite posodo v košaro Airfryerja in nastavite temperaturo na 160 stopinj Celzija za 20 minut. Ko je torta ohlajena, jo okrasite z glazuro iz grškega jogurta in kremnega sira ter dodajte mandljeve lističe ali drugo dekoracijo po želji.

Ne glede na to ali letošnjo veliko noč preživljate sami ali v družbi, upamo, da boste preizkusili naše recepte in pripravili nekaj novega za svojo velikonočno malico. Pa dober tek!

