Velikonočne dobrote malce drugače

Oglasno sporočilo

Ob veliki noči se večji del praznovanja odvija doma, v krogu najbližjih. Ti se zberejo za praznično mizo, kjer ne smejo manjkati velikonočne dobrote. Vsaka družina prisega na svoje nepogrešljive jedi, a za popestritev so vedno dobrodošli nove zamisli, recepti in izdelki. Nekaj idej predstavljamo tudi mi.

Dvojna chefova potica

Ali se vam zdi peka potice preveč zahtevna? Potem se lahko lotite priprave kakšnega bolj preprostega, a še vedno tradicionalnega peciva za veliko noč, kot sta na primer pinca, primorsko velikonočno pecivo, ali pletenica. Lahko pa tudi svoj najljubši kolač ali pecivo okrasite s pridihom velike noči: z okraski zajčkov, jajc, rožic ...

Za vse, ki se peke ne boste lotili doma, predlagamo, da na mizo postavite praznično dvojno zavito potico, ki jo je za Spar ustvaril vrhunski chef Uroš Štefelin. Ena polovica je napolnjena z orehi in suhimi hruškami, druga pa z nadevom iz skute in suhih hrušk. Omenjena potica je ročno izdelana, zamešena iz slovenske ajdove in pšenične moke ter ne vsebuje palmovega olja. V nadevu je chef z Michelinovo zvezdico uporabil tradicionalne orehe, a tudi sladke in mehke koščke suhih hrušk, ki se lepo podajo tako k orehom kot skuti. Potica je sladkana s cvetličnim medom.

Hrustljava slastna pečenka

Za velikonočno mizo je še kako pomembno, da si vzamemo čas. Naj se nam ne mudi, miza je poleg kraja hranjenja tudi mesto prijetnih pogovorov, kjer ni prostora za težke teme ali mobilne telefone.

Ko gre za posebno priložnost, na mizi ne sme manjkati sočna, dišeča telečja pečenka. Za vse, ki nimate časa in znanja, so v Sparu v sodelovanju, z že omenjenim chefom Urošem Štefelinom, pripravili polnjeno telečjo pečenko s hrustljavo zapečeno skorjico in z bogatim aromatičnim nadevom. Kruhovemu nadevu so dodani slastni jurčki in zlato zapečena domača slanina. Za izjemno mehkobo mesa je uporabljen postopek sous vide, pri katerem se vakuumirano meso počasi kuha pri nizki temperaturi. Po slabi uri pečenja pečenko postrežete z omako iz telečjega fonda SPAR Premium, ki je dodana pakiranju.

Kuharska tehnika sous vide Tehnika je zelo preprosta, živilo (ali več njih) vakuumsko zapakiramo, položimo v toplo vodo in pustimo. Odvisno od živila lahko kuhanje traja od pol ure pa do 24 ur in več. Temperature so veliko nižje od 100 stopinj Celzija, živilo pa ima v vsem preseku enako temperaturo. Glavna prednost tehnike sous vide je v natančnem nadzoru toplote in njeni enakomerni porazdelitvi po živilu.

Mini sočne pite

Velikonočni čas je tudi priložnost, da se po dolgem času spet srečamo s sorodniki, prijatelji, z vsemi, ki nam nekaj pomenijo. Povežemo se ob druženju, dobri hrani, kosu nepogrešljive potice ali piškotov, ob skodelici dišeče kave ali čaja. Spar je na pragu letošnje pomladi v sodelovanju s kuharskim chefom Gregorjem Vračkom ustvaril krasne, lepo oblikovane sladke mini pite, ki jih lahko kupite pečene na postrežnem oddelku slaščic, na voljo pa so tudi zamrznjene. Tako jih preprosto odtalite, ko vam zadišijo. Zdaj se samo še odločite za najljubši okus: čokoladna s figami v refošku, jabolčna z orehi ali cheesecake z breskvijo? Poskusite vse tri, pa boste vedeli!

Drobno masleno darilo

Človeku že pogovor ali drobna pozornost lahko polepšata dan, še posebej, če gre za izbrane sladke dobrote. Zato so v Sparu skupaj z Gregorjem Vračkom naredili ekskluzivno serijo treh vrst piškotov, ki so izdelani ročno, iz slovenskih sestavin. Poskusite lahko maslene piškote s koščki temne in bele čokolade ter kandirano pomarančo, pirine huzarske poljubčke z malino ali maslene rogljičke z burbonsko vaniljo. Poskrbeli so tudi za trajnostno stekleno embalažo.

Preverite vse o mojstrskih izdelkih treh chefov z Michelinovo zvezdico (Štefelina, Vračka in Fakuča).

Za ideje, nasvete in tudi recepte obiščite tematsko stran VELIKA NOČ. Naredite si lepe velikonočne praznike, lahko si jih tudi poenostavite, tako da vaše najbližje presenetite z novimi izdelki Spar Premium, ki so jih z mislijo na druženje in uživanje v edinstvenih okusih pripravili chefi z Michelinovo zvezdico.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.