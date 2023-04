Na današnji veliki petek v cerkvah brez maš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta dan velja strogi post, ko naj bi se verniki le enkrat do sitega najedli, ob tem pa naj ne bi uživali mesa.

Ta dan velja strogi post, ko naj bi se verniki le enkrat do sitega najedli, ob tem pa naj ne bi uživali mesa. Foto: Ana Kovač

V sklopu pričakovanja velike noči katoličani in evangeličani danes praznujejo veliki petek, ko je po zapisih iz Svetega pisma Jezus trpel in umrl na križu. V Katoliški cerkvi je to edini dan v letu, ko ni maš, v Evangeličanski cerkvi pa ta dan poteka osrednje velikonočno bogoslužje.